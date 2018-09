Zugegeben: Es kursieren ein paar gute Argumente gegen die Finanztransaktionssteuer (FTT). Zum Beispiel, dass sowieso nur symbolpolitisch darüber geredet wird, und dass alle Beteiligten ahnen, dass am Ende ohnehin nichts dabei herauskommt. Das hat man am Dienstag auf dem Treffen der EU-Finanzminister gerade wieder vorgeführt bekommen.



Aber die ökonomischen Argumente, die von den Gegnern der Steuer ins Feld geführt werden? Naja. Die Grundidee einer FTT – und daran hat sich seit ihrer Erfindung durch James Tobin Anfang der siebziger Jahre nichts geändert – ist schlicht und elegant. Wenn man jede Transaktion mit einer winzig kleinen Steuer belegt, dann schert das die langfristigen Anleger, die normalen Käufer und Verkäufer von Wertpapieren, kaum.



Zocker aber, die mit spekulativ geliehenem Geld und häufig auch mit Abermillionen blitzschnell ausgeführter Hin-und-Her-Transaktionen Kasse machen, bekommen eine solche Steuer zu spüren. Es gibt am Ende weniger Transaktionen, an den Märkten wird es etwas ruhiger, und vermutlich bleiben auch bestimmte Arten spekulativer Übertreibung aus. Der Staat nimmt außerdem etwas Geld ein, mit dem er im Notfall nützliche Dinge tun kann wie Banken retten.

Finanzmarktssteuer Die Finanzmarktsteuer Manche halten sie für eine "Utopistensteuer", andere für eine finanzpolitische Wunderwaffe: die Finanzmarkttransaktionssteuer (FTS). Sie geht auf den britischen Ökonomen John Maynard Keynes zurück, später machte sie der amerikanische Wissenschaftler James Tobin bekannt. Die Steuer soll nach dem Willen ihrer Befürworter auf jedes Finanzmarktgeschäft erhoben werden, also etwa auf den Handel mit Währungen, Aktien oder Derivaten. Der Steuersatz ist dabei so klein gewählt, dass vor allem kurzfristige Geschäfte getroffen werden. Angedacht ist ein Steuersatz von 0,1 bis 0,01 Prozent. Die Befürworter der Steuer hoffen, damit gleich mehrere Fliegen mit einer Klappe zu schlagen: Die Finanzmärkte werden entschleunigt, weil der Anreiz sinkt, kurzfristig zu spekulieren. Zudem steigen die Steuereinnahmen und die Akteure an den Finanzmärkten werden an der Finanzierung öffentlicher Aufgaben beteiligt. Technisch wäre die Steuer heute sogar leichter einzuführen als früher: Rund 60 Prozent des globalen Devisengeschäfts etwa wird inzwischen über eine Zentralstelle namens Continuous Linked Settlement Bank (CLS) abgewickelt. Die Kritik Im Wesentlichen gibt es drei Argumente gegen die Finanzmarktsteuer: Erstens, so sagen die Kritiker, hätte die Besteuerung von Finanzmarktgeschäften die Finanzkrise nicht verhindert, da diese durch übermäßige Spekulation am Immobilienmarkt entstand. Zweitens funktioniert die Steuer nur, wenn möglichst viele Länder mitmachen. Doch global hat die Idee im Moment nur wenig Chancen. Das dritte Argument ist komplizierter: Wird eine Finanzmarktsteuer eingeführt, dürfte das Handelsvolumen kräftig sinken. Händler könnten geneigt sein, riskante Positionen länger zu halten, um die Steuer zu vermeiden. Dadurch aber würden die Risiken schlechter über den Markt gestreut, fürchten die Kritiker der Steuer. Die Petition Zehntausende Bürger unterzeichneten eine Petition beim Deutschen Bundestag zur Einführung einer Finanzmarktsteuer. Mehr als 30.000 Menschen zeichneten den Aufruf im Netz. Somit musste sich nun der Petitionsausschuss des Bundestages mit der Sache befassen. Zur Unterschrift aufgerufen hatte das von kirchlichen Institutionen, Gewerkschaften, Umweltschutzverbänden, dem Netzwerk Attac und anderen Akteuren gestützte Bündnis "Steuer gegen Armut". Die Kampagne wird von einigen Bundestagesabgeordneten unterstützt, darunter Hermann Imhof (CSU), Ulrich Kasparick (SPD) und der grüne Abgeordnete Gerhard Schick.

Das eine zweifelhafte Argument dagegen lautet: Eine solche Steuer kann doch niemand eintreiben! Genau genommen hatte sogar Tobin seinerzeit so argumentiert (der ursprünglich ohnehin nur eine Steuer auf Devisentransaktionen vorgeschlagen hatte), weil die Finanzmärkte nun mal global und wild und vergleichsweise schlecht zu überwachen seien. Doch heute gilt eher das Gegenteil. Kaum noch eine Transaktion läuft ohne Computer, ohne zentralisierte und automatisierte Clearingstellen. Da fällt das Vertuschen schwer. Und ganz im Gegenteil können solche Systeme eine Besteuerungsfunktion mit minimalem Aufwand übernehmen.



Ja: Wenn einige Länder eine solche Transaktionssteuer erheben und andere nicht, dann ist es wahrscheinlich, dass viele Transaktionen künftig im Ausland ausgeführt werden. Was eine internationale Einigung in solchen Fragen äußerst wünschenswert macht – aber ein Totschlagargument gegen die einseitige, hiesige Einführung ist das nicht. Was will man denn nun? Entweder findet man ein übertriebenes Volumen spekulativer Transaktionen schädlich – dann ist es auch gut, wenn es weg ist – oder man gönnt seinem heimischen Finanzmarkt im Grunde die Profite und will die Transaktionen eben nicht eindämmen. Man kann nicht beides haben.