Die wichtigsten Entscheidungen über die Zukunft Griechenlands sind bisher in Brüssel gefällt worden: erst das wochenlange Ringen um das zweite Rettungspaket, nun der Schuldenschnitt. Die griechische Regierung und das Parlament hatten lediglich dafür zu sorgen, dass die Vorgaben der Troika erfüllt werden.

Mittlerweile traut man den Griechen aber selbst das nicht mehr zu. Nur so lassen sich die Forderungen nach einem Sparkommissar oder einem Sperrkonto erklären. Deutschland will sogar 160 Finanzbeamte nach Athen schicken, um das marode Steuersystem auf Vordermann zu bringen. Es ist, als hätte man Herakles bei seiner Aufgabe, den Augiasstall auszumisten, empfohlen, doch bitte ein Gerät Made in Germany zu verwenden.

Das ist ein gefährliches Spiel. Denn in Griechenland hat der sogenannte ausländische Faktor eine lange und leidvolle Geschichte. Seit der Unabhängigkeit wurde Griechenland immer wieder fremdbestimmt – entweder durch aufoktroyierte Königshäuser oder durch die Einflussnahme der englischen oder französischen Parteien im 19. Jahrhundert. Der Tiefpunkt war die Besatzung durch Deutschland und Italien im Zweiten Weltkrieg. Im kollektiven Gedächtnis des Landes wird Griechenland oft als Spielball großer Mächte wahrgenommen. Mit der Folge, dass viele Strukturen und politische Entscheidungen in Griechenland wenig Akzeptanz finden.



Der Autor Christos Katsioulis ist in der Internationalen Politikanalyse der Friedrich-Ebert-Stiftung tätig und befasst sich dort vornehmlich mit Griechenland.

Heute ist die Situation ähnlich: Viele Griechen begreifen sich als Spielball einer Troika aus Brüssel, deren Pläne von einem nicht demokratisch gewählten Ministerpräsidenten umgesetzt werden.

Diese Perspektive muss sich ändern, damit Griechenland wieder Tritt fassen kann. Die Kritik an der Politik der Europäischen Union ist sicherlich in vielen Punkten notwendig und richtig, sie bedarf aber der Ergänzung durch die Selbstkritik. Viele Missstände des Landes sind von den Griechen zu lange stillschweigend akzeptiert worden. Eine Reform des Landes kann nur von den Griechen selbst nachhaltig gestaltet werden. Sie kennen die Defizite des Landes am besten, weil sie selbst darunter leiden.

Die beiden Hilfspakete und der Schuldenschnitt haben die Bedingungen dafür geschaffen, dass die Griechen ihr Land aus eigener Kraft reformieren können. Die anstehenden Wahlen geben der Bevölkerung die Möglichkeit, den künftigen Kurs mitzubestimmen. Die politischen Alternativen verlaufen dabei weniger zwischen rechts und links, als vielmehr zwischen den Befürwortern des Reformkurses und den Gegnern; zwischen denen, die in der Euro-Zone bleiben wollen und denen, die eine Rückkehr zur Drachme favorisieren. Letztere verfügen aber nur über eine geringe Akzeptanz in der Bevölkerung.

Die Aufgaben einer jeden neuen Regierung sind gewaltig, denn die Strukturen des griechischen Staates und der griechischen Wirtschaft sind dringend erneuerungsbedürftig. Ein enges Zusammenwirken von Regierung, Regionen, Kommunen und Zivilgesellschaft ist notwendig, um voranzukommen.