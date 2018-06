Die Lösung für die griechische Schuldenkrise schien so einfach: Man überrede die privaten Gläubiger zu einem historisch genannten Schuldenschnitt in Höhe von 107 Milliarden Euro und beschließe ein zweites Rettungspaket mit einem Volumen von 130 Milliarden Euro. In wenigen Jahren, so die Hoffnung, könnten Sparmaßnahmen und ein kräftiges Wirtschaftswachstum die Restschulden auf ein tragfähiges Niveau absenken – die Gefahr eines Staatsbankrotts wäre endgültig gebannt.

Doch so einfach ist es nicht: Die verbleibende Schuldenlast ist größer als erwartet, die erforderliche Haushaltssanierung dürfte den bisherigen Rahmen sprengen, und die optimistischen Annahmen über die wirtschaftliche Entwicklung Griechenlands scheinen mit immer größeren Unsicherheiten behaftet. Dieses Bild vermitteln auch die immer wieder revidierten Entschuldungsszenarien von Internationalem Währungsfonds und EU-Kommission. Sie lassen Zweifel an einer endgültigen Rettung Griechenlands aufkommen.

Aufgrund einer real um fast sieben Prozent geschrumpften Wirtschaftsleistung und eines anhaltend hohen Haushaltsdefizits von etwa neun Prozent des Sozialprodukts stieg die griechische Schuldenlast im Jahr 2011 bis auf eine geschätzte Schuldenquote von 165 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Nach dem erfolgreichen Schuldenschnitt und der Verabschiedung des zweiten Rettungspakets nähren zahlreiche Prognosen und Szenarien von IWF und EU-Kommission nun hohe Erwartungen. Je nach Urheber und Zeitpunkt der Berechnungen soll Griechenland demnach auf einen Wachstumspfad gelangen, der die Staatsschulden bis zum Jahr 2020 auf ein möglicherweise tragfähiges Niveau zwischen 116 und 129 Prozent des Bruttoinlandsprodukts sinken lässt.

Schuldenschnitt lässt die Verschuldung kaum sinken

Klaus Schrader ist stellvertretender Leiter des Zentrums für Wirtschaftspolitik am Institut für Weltwirtschaft in Kiel.

Auffällig ist dabei jedoch zunächst, dass der Verzicht auf 107 Milliarden Euro durch private Gläubiger die Schuldenquote Griechenlands wider Erwarten nicht erheblich verringert, sondern bei rund 160 Prozent belässt. Die Quote bleibt so hoch, weil durch den Schuldenschnitt und das zweite Rettungspaket die öffentliche Hand einen großen Teil der griechischen Schuldenlast übernommen hat. Eine wirkliche Entschuldung fand nur in kleinem Umfang statt.

Die Zahlen: Bei privaten Gläubigern verbleiben 2012 nur noch 63 von insgesamt 327 Milliarden Euro. Die private Entschuldung wird zu einem großen Teil durch die öffentliche Verschuldung über die beiden Rettungsfonds EFSF und ESM und beim IWF kompensiert, denn das Rettungspaket ist kein Transfer, sondern nur ein Kredit zu günstigen Konditionen.

Ein weiterhin hohes Haushaltsdefizit und eine anhaltend schrumpfende Wirtschaft wirken zusätzlich schuldenerhöhend. Als schwacher Trost mag dienen, dass ohne privaten Schuldenschnitt die Schuldenquote Griechenlands auf 200 Prozent zugesteuert wäre. Im kommenden Jahr wird sie jedoch wieder ansteigen, da Wachstums- und Haushaltskrise andauern.

Woher soll die Wende kommen?