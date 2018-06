Dreieinhalb Jahre nach dem Kollaps des Bankensystems in Island hat ein historisch bislang einmaliger Prozess gegen den früheren Regierungschef Geir Haarde begonnen. Er muss sich wegen seiner Rolle während der Finanzkrise vor einem Sondergericht in Reykjavik verantworten.

Der 60-Jährige wies zum Prozessauftakt eine Mitverantwortung für den Bankencrash zurück. Haarde bestritt, Interessen des Staates verletzt zu haben, weil er die Krise nicht verhindert habe. Der frühere Regierungschef ist der einzige Politiker, der sich für die Finanzkrise in Island verantworten muss.

Die Anklage beschuldigt Haarde der Fahrlässigkeit. Er habe es versäumt, beim Kollaps der drei größten isländischen Banken – Kaupthing, Landsbanki und Glitnir – einzugreifen. Bei einem Schuldspruch drohen dem Politiker zwei Jahre Haft.

Zusammenbruch mit drastischen Folgen

Der isländische Finanzsektor war im Herbst 2008 mit der Pleite gleich mehrerer Großbanken während der weltweiten Finanzkrise zusammengebrochen. In der Folge büßte die isländische Krone massiv an Wert ein, wodurch zahlreiche der 320.000 Einwohner des Landes ihre Ersparnisse verloren. Zudem stieg die Arbeitslosigkeit drastisch an.

Ein Staatsbankrott wurde nur durch einen Milliardenkredit des Internationalen Währungsfonds und der skandinavischen Länder verhindert. Haardes Regierung trat Anfang 2009 unter dem Druck wochenlanger Proteste zurück.