Beton, Beton, Beton – in Japans Bauindustrie herrscht Goldgräberstimmung. An der Trümmerküste in Japans Nordosten darf sie nun für Jahre tun, was sie am besten kann: Häuser, Straßen, Häfen und Deiche bauen. Denn vor einem Jahr hat der Tsunami nach dem für Japan stärksten Beben in mehr als 1.000 Jahren auf einem 450 Kilometer langen Küstenabschnitt Dörfer und Städte verwüstet.

Das Ausmaß der Zerstörung ist unvorstellbar: In der Stadt Rikuzentakata sieht es aus wie nach einem Bombenangriff. Der Tsunami hat den berühmten Küstenwald der 20.000 Einwohner zählenden Gemeinde überspült und dann 80 Prozent der Stadt eingeebnet. Außer einigen Betonskeletten ist in der Ebene kein Haus stehen geblieben.

Die Trümmer sind inzwischen zu Haufen zusammengeschoben worden, gut sortiert nach Metall, Stein und Holz. In diesem Jahr soll langsam der Wiederaufbau beginnen. Zehn Jahre wird die erste Stufe mindestens dauern.

Die Herausforderung verspricht Arbeit und Nachfrage in historischer Dimension – nicht nur für die Baubranche. Lastwagen, Baumaschinen und Baumaterialien von Beton bis Stahl werden in den Nordosten verkauft. Der Bauboom wird statistisch sogar stärker auf die gesamte Volkswirtschaft wirken als die bis dato größte Nachkriegskatastrophe, das Hanshin-Erdbeben von 1995.

Das Gebiet sei zwar wirtschaftlich ähnlich gewichtig wie die Millionenstadt Kobe. Aber weil vielerorts die gesamte Infrastruktur zerstört sei, würde der Wiederaufbau in Japans Nordosten mehr Zugkraft entwickeln, sagt Tahakide Kiuchi, Volkswirt der japanischen Investmentbank Nomura.

Die Investitionen sind so gigantisch, dass sie Japan wahrscheinlich direkt aus Rezession zu einer der am schnellsten wachsenden Industrienation beschleunigen werden. 2011 ist die Wirtschaft noch um 0,7 Prozent geschrumpft, für 2012 sagen die Ökonomen Wachstumsraten um zwei Prozent voraus.

20.900 Milliarden Yen (rund 200 Milliarden Euro) hat die Regierung in drei Nachtragshaushalten und dem – allerdings noch nicht verabschiedeten – Haushaltsentwurf für das im April beginnende Fiskaljahr 2012 bereits auf den Weg gebracht. Dies entspricht mehr als vier Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP).