Die Gewerkschaften im Öffentlichen Dienst haben für die kommende Woche neue Warnstreiks angekündigt. Zuvor waren die Tarifverhandlungen über mehr Geld für die Beschäftigten von Bund und Kommunen gescheitert. Wenn die Arbeitgeber nicht einlenkten, laufe alles auf eine "große Streikwelle" und eine "Konfrontation" hinaus, sagte ver.di-Chef Frank Bsirske. "Jetzt müssen wir eine Antwort geben in den Betrieben". Auch der Deutsche Beamtenbund rief zum Streik auf.

Die Arbeitgeber hatten zuvor angeboten, die Gehälter im Öffentlichen Dienst in zwei Stufen um 3,3 Prozent anzuheben. Die Laufzeit des neuen Tarifvertrages solle 24 Monate betragen. Die Gewerkschaften lehnten dies ab. Sie fordern 6,5 Prozent mehr Lohn und mindestens 200 Euro zusätzlich im Monat. Der alte Tarifvertrag war im Februar ausgelaufen.

Am 28. und 29. März wollen die Gewerkschaften und Arbeitgeber weiter verhandeln. Die Gewerkschaften halten das Angebot der Arbeitgeber auch deshalb für inakzeptabel, weil es nach ihren Berechnungen noch nicht einmal die erwartete Inflation ausgleichen würde. Es drohe ein "Reallohnverlust", sagte Bsirske. Rechnet man die Monate März und April heraus, in denen die Löhne gar nicht steigen, bedeute das Angebot der Arbeitgeber lediglich eine Anhebung von im Schnitt 1,77 Prozent über zwei Jahre, heißt es von ver.di. Die Inflationsrate in Deutschland betrug im Februar 2,3 Prozent.

In der vergangenen Woche hatten sich laut den Gewerkschaften bundesweit bereits rund 130.000 Beschäftigte an ersten Warnstreiks beteiligt.