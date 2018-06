Spanien wird 2012 sein Defizit-Ziel erneut deutlich verfehlen. Die spanische Regierung will ihr Haushaltsdefizit lediglich auf 5,8 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) senken. Dies kündigte der konservative Ministerpräsident Mariano Rajoy in Brüssel am Rande des EU-Gipfels an.



Die Märkte reagierten auf die Ankündigung umgehend: Während der Euro fiel, stiegen die Risikoaufschläge für spanische Staatsanleihen. Auch für die Europäische Union ist Rajoys Ankündigung eine Herausforderung, denn Madrid hatte mit Brüssel ein Defizit von höchstens 4,4 Prozent vereinbart. Vor der Ankündigung hatte Rajoy auf dem EU-Gipfel den EU-Fiskalpakt unterzeichnet. Mit dem Vertrag verpflichteten sich 25 der 27 EU-Staaten zum sparsamen Haushalten.



Der spanische Premier Rajoy gab seinem sozialistischen Vorgänger José Luis Rodríguez Zapatero die Schuld am verfehlten Defizit. Von ihm habe er im Jahr 2011 ein Defizit von 8,51 Prozent geerbt. Rajoy bezeichnete den Abbau des Defizits auf 5,8 Prozent als "deutliche Sparpolitik". Er sagte zudem, dass sich Spanien innerhalb der EU-Vorgaben bewege, weil das öffentliche Defizit bis 2013 auf drei Prozent sinken solle.



Hintergrund für die Lockerung der Sparziele sind laut Rajoy die drastisch verschlechterten Konjunkturaussichten. Bei der Vereinbarung des Defizit-Ziels von 4,4 Prozent sei Madrid von 2,3 Prozent Wachstum ausgegangen. Rajoy erwartet nun aber, dass die Wirtschaftskraft 2012 um 1,7 Prozent schrumpfen wird. In diesem Jahr erwartet die Regierung eine Arbeitslosenquote von 24,3 Prozent – eine der höchsten Quoten in allen Industriestaaten. In der Altersgruppe unter 25 ist jeder Zweite ohne Arbeit .