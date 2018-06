Vor der nächsten Verhandlungsrunde im Öffentlichen Dienst am Mittwoch hat die Gewerkschaft ver.di erneut zu Warnstreiks aufgerufen. Den ganzen Tag über sind Städte und Regionen in Baden-Württemberg , Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern betroffen. Wie in der vergangenen Woche bleiben Kitas geschlossen, Arbeitsämter unbesetzt und Busse in den Depots.

"Um drei Uhr waren die ersten an den Depots, haben Streikplakate aufgehängt und die Schranken runtergemacht", sagte die ver.di-Sprecherin für Baden-Württemberg, Ursula Schorlepp. Auch die Beschäftigten des Wasser- und Schifffahrtsamtes, der Arbeitsagenturen, der Bundesbank und der Stadtwerke sind zum Warnstreik aufgerufen. Allein in Baden-Württemberg rechnet ver.di mit über 10.000 Streikenden. Ebenso viele Menschen werden auf der zentralen Kundgebung in Kiel erwartet.

Hoffnung auf Einigung



Ver.di-Chef Frank Bsirske hat die Hoffnung auf eine Einigung im Tarifstreit des Öffentlichen Dienstes noch nicht aufgegeben. Die Chancen stünden "50 zu 50", sagte er der Neuen Presse in Hannover. An diesem Mittwoch und Donnerstag werden die Tarifverhandlungen fortgesetzt. Ohne vernünftiges Angebot seien Urabstimmung und Streik aber wahrscheinlich , sagte Bsirske.

Die Dienstleistungsgewerkschaft will dann laut Bsirske "die Beeinträchtigungen für die Bürger möglichst in Grenzen halten". Die Arbeitgeber sollten getroffen werden, nicht die Bürger. Streiken würden beispielsweise Fahrkartenkontrolleure oder die Bestücker von Fahrkartenautomaten sowie Werkstätten. Bsirske schließt auch einen gemeinsamen Arbeitskampf mit der IG Metall nicht aus, die ebenfalls gerade in schwierigen Tarifverhandlungen ist. "Dann wären die beiden größten Branchen zeitgleich im Streik. Das hat es in Deutschland noch nie gegeben", sagte er.

Ver.di fordert für die Beschäftigten im Öffentlichen Dienst des Bundes und der Kommunen 6,5 Prozent mehr Lohn und Gehalt, mindestens aber 200 Euro mehr. Die Arbeitgeber haben ein Stufenmodell angeboten, das nach ihrer Rechnung im zweiten Jahr auf ein Lohnplus von 3,3 Prozent hinauslaufen würde. Aus Gewerkschaftssicht ist dies völlig unzureichend.