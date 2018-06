China will den Wechselkurs des Yuan zum Dollar lockern. Von Montag an darf der Yuan im Handel mit dem Dollar wesentlich stärker als bisher schwanken. Wie die chinesische Notenbank auf ihrer Internetseite mitteilte, könne die Schwankungsbreite um ein Prozent nach oben und nach unten von dem festgelegten Mittel-Kurs der chinesischen Zentralbank abweichen. Bisher lag die erlaubte Schwankungsbreite bei 0,5 Prozent.



Der Kurs des Yuan ist seit 2008 fest an andere Währungen gekoppelt, vor allem an den Dollar. Er entwickelt sich deshalb nicht frei.

Die chinesische Zentralbank schreibt täglich einen fixen Kurs für den Yuan vor, der Wechselkurs darf nur geringfügig abweichen. Der tatsächliche Wert des Yuan wird kaum durch Angebot und Nachfrage bestimmt. Nur zwischen 2005 und 2008 erlaubte die chinesische Zentralbank eine Aufwertung der eigenen Währung.

Der Wechselkurs des Yuan ist heftig umstritten. Peking wird von seinen westlichen Handelspartnern vorgeworfen , die Parität künstlich niedrig zu halten, um sich Handelsvorteile zu verschaffen. Denn eine schwache Währung macht chinesische Produkte im Ausland billiger. In den vergangenen Jahren hat China auch durch diesen Vorteil riesige Handelsüberschüsse eingefahren . Allerdings wurde der Yuan in den vergangenen Jahren auch wegen des internationalen Drucks aufgewertet.

Signal für weitere Öffnung

Regierungschef Wen Jiabao hatte Mitte März vorgerechnet, dass der Yuan seit 2005 um 30 Prozent zugelegt habe. Auf dem Markt in Hongkong schwanke er schon in beide Richtungen. "Das zeigt uns, dass er möglicherweise an einem ausgeglichenen Niveau liegt", sagte Wen Jiabao. Auch gehe der chinesische Überschuss im Außenhandel weiter zurück, sagte Wen Jiabao mit Bezug auf den Rückgang der Exportnachfrage.

Mit der nun erhöhten Schwankungsbreite könnte sich die chinesische Währung stärker an Marktpreisen orientieren und auch stärker aufwerten. Damit setzt China vor der anstehenden Frühjahrstagung von Internationalem Währungsfonds ( IWF ) und Weltbank am kommenden Wochenende (20.-22.4.) in Washington ein Signal für eine weitere Öffnung.

Yuan als Alternative zum US-Dollar

Allerdings will Peking auch die Rolle der chinesischen Währung im Welthandel weiter ausbauen und den Yuan als Alternative zur Leitwährung US-Dollar stärken. So strebt die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt die Akzeptanz von Krediten in chinesischer Währung insbesondere in aufstrebenden Schwellenländern an. Nach einem früheren Bericht der Financial Times soll es der China Development Bank künftig möglich sein, Kredite in chinesischer Währung und nicht wie bisher üblich in US-Dollar zu vergeben.

Bisher wird der größte Teil des Welthandels in US-Dollar abgewickelt. Die neuen Finanzkooperationen könnten nach Einschätzung von Experten die Verwendung des Yuan außerhalb Chinas fördern und die Dominanz des Dollar einschränken.