Gut ausgebildete ausländische Fachkräfte sollen zur Arbeit leichter nach Deutschland kommen können. Der Bundestag beschloss die Einführung der sogenannten Blue Card als vereinfachte Arbeitsgenehmigung.

Mit ihr können Ausländer hierzulande arbeiten, wenn sie ein Mindestgehalt von 44.800 Euro im Jahr und einen Hochschulabschluss oder eine auf mindestens fünfjähriger Berufserfahrung fußende Qualifikation nachweisen können. Bisher lag die vergleichbare Gehaltsschwelle bei 66.000 Euro. In Berufen mit besonderem Fachkräftemangel reicht ein Einkommen von 34.944 Euro im Jahr. Innenminister Hans-Peter Friedrich ( CSU ) verteidigte die niedrige Schwelle. SPD , Linke und Grüne kritisierten, sie fördere Lohndumping.

Besitzer einer Blue Card können sich in der Regel nach drei Jahren, bei guten Sprachkenntnissen auch schon nach zwei Jahren dauerhaft in Deutschland niederlassen. Neu eingeführt wird für Hochqualifizierte ein auf sechs Monate befristeter Aufenthaltstitel allein zur Arbeitsplatzsuche.

Niedrigere Hürdenfür Studenten

Ausländischen Studenten, die in Deutschland ihren Abschluss machen, soll zudem die Suche nach einem Arbeitsplatz erleichtert werden. Sie haben künftig nicht mehr zwölf, sondern 18 Monate Zeit, sich eine Stelle zu suchen. Nebenbei dürfen sie bereits unbeschränkt arbeiten.

Der Bundestag billigte das Gesetz mit den Stimmen von CDU , CSU und FDP . SPD und Grüne enthielten sich, die Linksfraktion stimmte mit Nein.

Der Bundesbeirat für Integration forderte eine "überzeugende Willkommensbotschaft und Akzeptanzkultur", um ausländische Fachkräfte zu gewinnen und dauerhaft an Deutschland zu binden. Die Integrationsbeauftragte Maria Böhmer (CDU) sagte, bei der Integration ausländischer Fachkräfte müsse "von Anfang an" auch an die Familienangehörigen gedacht und Hilfen angeboten werden. Heinrich Alt , Vorstand der Bundesagentur für Arbeit, schlug "Welcomecenter" zumindest in den Ballungszentren, Patenschaften und Mentorenprogramme für ausländische Fachkräfte vor.

Ohne Zuwanderung werde die Wirtschaft ärmer, sagte Alt. Im internationalen Wettbewerb um kluge Köpfe sei Deutschland dabei, Boden zu verlieren. "Wir brauchen in der Welt etwas mehr Lust auf Deutschland."