Der nordrhein-westfälische Finanzminister Norbert Walter-Borjans ( SPD ) will trotz des Schweizer Haftbefehls gegen deutsche Steuerfahnder weiterhin CDs mit Daten von Steuerhinterziehern aus dem Ausland kaufen. "Wer die Gesellschaft um seinen Anteil an der Finanzierung betrügt, der macht sich strafbar", sagte er der Berliner Zeitung . "Und er muss dann damit rechnen, dass wir versuchen, ihm auf die Schliche zu kommen."

Dass die Schweiz Haftbefehle gegen drei nordrhein-westfälische Steuerfahnder wegen des Kaufs einer Daten-CD erlassen hat, bezeichnete Walter-Borjans als einen "massiven Einschüchterungsversuch", der aber an der Entschlossenheit der Landesregierung nichts ändern werde. Die Auffassung von Finanzminister Wolfgang Schäuble ( CDU ), der Verständnis für das Schweizer Vorgehen geäußert hatte , teile er nicht.

Die Schweizer Justiz hatte Haftbefehl erlassen, weil die Steuerfahnder im Februar 2010 am Ankauf einer CD mit Daten deutscher Steuerhinterzieher für 2,5 Millionen Euro beteiligt gewesen sein sollen. Darauf waren Daten deutscher Kunden der Bank Credit Suisse gespeichert. Die Schweiz wirft ihnen Beihilfe zur Wirtschaftsspionage und Verstoß gegen das Bankgeheimnis vor.

SPD fordert Durchsetzung deutschen Steuerrechts

Der baden-württembergische Finanz- und Wirtschaftsminister Nils Schmid (SPD) nannte die Haftbefehle "ein schlechtes Zeichen", die ein Steuerabkommen zwischen Deutschland und der Schweiz gefährden würden. Wer so agiere, müsse damit rechnen, dass Schweizer Banken wegen Beihilfe zur Steuerhinterziehung angezeigt würden, sagte Schmid.

Der stellvertretende SPD-Fraktionschef Joachim Poß forderte von Schäuble ein härteres Vorgehen gegen das Land. Schäuble müsse "unmissverständlich" klarstellen, dass er für die Durchsetzung des deutschen Steuerrechts eintrete. "Danach muss die Schweiz ihr Geschäftsmodell des Schutzes von Steuerkriminalität aufgeben", sagte Poß.

Mehr als 100 Milliarden in der Schweiz

Nach den bisherigen Plänen zum Steuerabkommen sollen Erträge deutscher Anleger in der Schweiz ab 2013 mindestens genau so hoch besteuert werden wie in Deutschland. Schätzungen zufolge sollen deutsche Anleger zwischen 130 und 180 Milliarden Euro illegal in die Schweiz geschleust haben. Die von SPD und Grünen geführten Bundesländer lehnen das Abkommen als zu lückenhaft ab.

Koalitionspolitiker forderten die Opposition auf, dem Abkommen im Bundesrat endlich zuzustimmen. "Die Bundesregierung ist überzeugt, ein gutes Abkommen ausgehandelt zu haben, das seit Jahrzehnten offene Fragen zwischen Deutschland und der Schweiz endlich klärt", sagte Regierungssprecher Steffen Seibert der Zeitung Die Welt .

Steinbrücks Kavallerie-Drohung hallt nach

Der stellvertretende Unions-Fraktionsvorsitzende Michael Meister (CDU) lobte zudem das Vorgehen Schäubles. Im Gegensatz zu seinem SPD-Vorgänger Peer Steinbrück sorge Schäuble dafür, dass deutsche Bürger mit Vermögen in der Schweiz auch an Deutschland Steuern zahlen würden. "Steinbrücks Kavallerie und die Beschimpfungen der Schweiz durch die SPD haben nicht zu steuerlichen Ergebnissen geführt und die außenpolitischen Beziehungen belastet", sagte Meister.

Steinbrück hatte in seiner Zeit als Finanzminister im Steuerstreit mit der Schweiz eine härtere Gangart angekündigt und dabei scherzhaft mit der "Kavallerie aus Fort Yuma" gedroht.