Die Ratingagentur Standard & Poor's (S&P) hat die Kreditwürdigkeit Spaniens um gleich zwei Stufen gesenkt – von "A" auf "BBB+". Zugleich setzte die Agentur den Ausblick auf negativ. Das heißt, es droht eine weitere Herabstufung.

Die Haushaltslage dürfte sich vor dem Hintergrund der wirtschaftlichen Probleme verschlechtern, begründete S&P den Schritt. Gleichzeitig steige die Wahrscheinlichkeit, dass die Regierung den Banken weiter helfen müsse. Damit riskiere sie weitere Schulden, hieß es.

Die Abstufung der Bonität ist ein Rückschlag im Bestreben der spanischen Regierung, das Vertrauen des Finanzmarktes wieder zu gewinnen . Je niedriger ein Rating ist, desto höhere Zinsen muss ein Land in der Regel für die Aufnahme neuer Schulden zahlen. Deutschland hingegen besitzt das Spitzenrating "AAA" und kann sich entsprechend günstig Geld am Kapitalmarkt leihen.

Dax verliert leicht

Investoren reagierten mit Verkäufen spanischer Staatsanleihen auf die Herabstufung. Zehnjährige spanische Bonds rutschten um 1,16 Punkte auf 98,8 Punkte ab und lagen wieder über der für die Refinanzierung kritischen Marke von sechs Prozent. Auch der Euro geriet unter Druck und fiel bis auf 1,3156 Dollar. Vor der Nachricht hatte die Gemeinschaftswährung um 1,3240 Dollar notiert.

Die Herunterstufung Spaniens hat auch am deutschen Aktienmarkt zu Verlusten geführt. Der Dax verlor in den ersten Minuten 1,2 Prozent auf 6.661 Zähler. Belastet wurde auch der italienische Anleihemarkt. Die Rendite für zehnjährige Papiere stieg hier um 0,10 Prozentpunkte auf 5,713 Prozent. Zum Vergleich: die Rendite für zehnjährige deutsche Anleihen lag bei 1,652 Prozent.

Strenge Sparpolitik, schwache Wirtschaftsleistung

Spaniens Finanzminister Cristobal Montoro hatte sich am Dienstag noch zuversichtlich geäußert, die Sparziele in diesem Jahr zu erfüllen. Auch EZB-Chef Mario Draghi signalisierte am Mittwoch Unterstützung für den Reformkurs der spanischen Regierung. Es gebe "keinen Anlass für Zweifel", dass die konservative Regierung von Premier Mariano Rajoy die notwendigen Reformen ergreifen werde, sagte Draghi.

Spanien ist da neue Sorgenland der Euro-Zone. Die wirtschaftlichen Aussichten sind schlecht , die Wirtschaft erreichte zu Jahresbeginn die Rezession. Im ersten Quartal ist die Wirtschaftsleistung nach Angaben der spanischen Zentralbank um 0,4 Prozent geschrumpft. Im vierten Quartal 2011 waren es bereits 0,3 Prozent.

Arbeitslosigkeit steigt

Mit einem Fehlbetrag im Staatshaushalt von 8,5 Prozent der Wirtschaftsleistung war Spanien im vergangenen Jahr auf Platz drei der größten Haushaltssünder aufgerückt . Laut europäischen Vorgaben muss das Land im laufenden Jahr das Defizit auf 5,3 Prozent senken. Dafür muss die spanische Regierung drastisch sparen – was angesichts der schwachen Wirtschaftsleistung jedoch schwer wird. 2013 will Madrid den zulässigen Höchstwert von drei Prozent einhalten.

Allerdings ist auch die Arbeitslosigkeit in Spanien auf einen neuen Rekordwert gestiegen. Mit knapp 5,7 Millionen Erwerbslosen lag die Arbeitslosigkeit im ersten Quartal dieses Jahres bei 24,44 Prozent. Ende 2011 lag die Arbeitslosigkeit noch bei 22,85 Prozent.