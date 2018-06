Der Axel Springer Verlag will nach Informationen der ZEIT seine Fußball-Berichterstattung im Internet massiv ausbauen und ist dafür offenbar in die Auktion der Senderechte für die Fußball-Bundesliga eingestiegen. Demnach bietet der Verlag auf das sogenannte Paket M, welches das Recht umfasst, Höhepunkte der Spiele online als Video-Clips zu zeigen, die pro Begegnung zwischen 90 Sekunden und sechs Minuten dauern können. Diese Spielausschnitte im Internet sollen teilweise noch vor der Sportschau in der ARD zu sehen sein – würden den Zuschauer aber einen kleinen Betrag kosten.

Nach Angaben aus Branchenkreisen ließen sich diese Fußball-Videos vertragskonform in iPad-Ausgaben der Springer-Hauptblätter Bild und Welt integrieren, um sich am Sonntag auf dem Pressemarkt einen Vorteil zu verschaffen. In der Branche kursiert das Projekt als "Bild Bundesliga Show". Der Axel Springer Verlag wollte sich auf Anfrage nicht äußern.

Die Auktion soll nach Informationen der ZEIT am morgigen Donnerstag enden. Dann wird entschieden, wer die Bundesliga künftig auf welchem Kanal überträgt. Aus Ligakreisen ging hervor, dass in der ersten Auktionsrunde keines der vielfältigen Übertragungsrechtepakete vergeben wurde, weil jeweils mindestens zwei Konkurrenten im Rennen blieben. Somit mussten alle Bieter in die zweite sogenannte Reservationsrunde.