Die zerfahrene politische Lage in Griechenland versetzt die Bevölkerung in große Unruhe. Allein am Montag seien 700 Millionen Euro von den Banken des Landes abgehoben worden, sagte Staatspräsident Karolos Papoulias unter Berufung auf Informationen der griechischen Zentralbank. Diese habe ihm erklärt, dass die Lage der Banken "sehr schwierig" und das Banksystem "derzeit sehr schwach" sei.

Die Zentralbank habe gewarnt, dass die Situation sich in den nächsten Tagen weiter verschlimmern könnte. Derzeit gebe es zwar noch keine Panik, "doch es bestehen viele Ängste, die in Panik umschlagen könnten", sagte Papoulias. Die gescheiterten Versuche zur Regierungsbildung in Griechenland hatten Sorgen über die Zukunft des Landes in der Euro-Zone ausgelöst. Im Juni soll es Neuwahlen geben.

Sollte das radikale Linksbündnis Syriza dann in die Regierungsverantwortung kommen, könnte ein Austritt aus der Währungsunion folgen. Die Partei hat angekündigt, trotz des drohenden Staatsbankrotts das Sparprogramm des Landes zu stoppen. Die internationalen Geldgeber verlangen für ihre Hilfszahlungen von Griechenland aber, dass der Reformkurs fortgesetzt wird.

"Monat der Tragödie"

Präsident Papoulias warnte, der Juni könne zu einem "Monat der Tragödie" für das Land werden. Er bezog sich dabei auf einen Bericht der amtierenden Regierung, wonach Griechenland dringend eine neue arbeitsfähige Regierung benötigt, um einen Staatsbankrott abzuwenden. Sollten die Milliardenkredite eingestellt werden, wäre das Land binnen weniger Wochen zahlungsunfähig.

Vor allem für das griechische Bankensystem wäre das ein Problem, da der Staat auch den Kreditinstituten des Landes viel Geld schuldet. Würden diese Schulden nicht mehr bedient, könnte das für die Banken eine Insolvenz bedeuten. In einem solchen Szenario würden Millionen Griechen ihre Sparguthaben verlieren. Deshalb heben viele Menschen nun ihr Geld ab.

Merkel und Hollande wollen weiter helfen

Bei ihrem ersten gemeinsamen Treffen sagten Bundeskanzlerin Angela Merkel und Frankreichs neuer Präsident François Hollande , dass sie Griechenland in der Euro-Zone halten wollen. Zugleich mahnten beide Politiker, dass Griechenland aber die eingegangenen Reformverpflichtungen einhalten müsse. Sowohl die Kanzlerin als auch der neue französische Präsident boten dem verschuldeten Land Hilfe an.

Deutschland sei bereit, dem Land strukturell und organisatorisch zu helfen, sagte Merkel . "Ich spreche mich dafür aus, dass Europa bereit ist, zusätzliche Wachstumsmaßnahmen zu unterstützen", sagte Hollande . Die angesetzten Neuwahlen am 17. Juni würden zu einer Wahl über den Verbleib des Landes in der Euro-Zone.