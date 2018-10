Das chinesische Außenhandelswachstum hat sich im April unerwartet stark verlangsamt. Nach Angaben der Zollverwaltung stiegen die Im- und Exporte nur noch um 2,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat auf 308 Milliarden US-Dollar. Im März hatte der Zuwachs noch 7,1 Prozent betragen.

Die europäische Schuldenkrise und die schwache Weltkonjunktur dämpfen die Nachfrage nach Waren aus China . Die Ausfuhren stiegen im April nur um 4,9 Prozent auf 163 Milliarden US-Dollar, während die Importe mit 0,3 Prozent nur ganz wenig auf 144 Milliarden zulegten. Der Überschuss betrug 18 Milliarden US-Dollar.

Nach den Erwartungen von Handelsminister Chen Deming wird der chinesische Außenhandel in diesem Jahr ausgeglichener sein als 2011. In den ersten vier Monaten des Jahres stiegen die Exporte um 6,9 Prozent und die Importe um 5,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, teilte der Zoll mit. Insgesamt legte der chinesische Handel seit Jahresanfang um sechs Prozent zu. Der Handelsüberschuss erreichte von Januar bis April 19 Milliarden US-Dollar.

Anleger enttäuscht über chinesische Handelsdaten

Die asiatischen Aktienmärkte reagierten mit Verlusten. Sowohl die chinesischen Export- als auch die Import-Zahlen hätten den Markt enttäuscht, sagte Analyst Jiang Chao von Guotai Junan Securities. "Ich denke, wir werden unsere Handelsprognose für das Gesamtjahr überprüfen müssen."

An der Tokioter Börse schloss der 225 Werte umfassende Nikkei-Index 0,4 Prozent tiefer bei 9009 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index gab knapp 0,1 Prozent auf 765 Punkte nach. Auch die Märkte in Hongkong , Seoul und Singapur verloren. Der chinesische Leitindex in Shanghai blieb stabil. Die Börsen in Taiwan und Australien legten dagegen leicht zu.