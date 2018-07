Eine Woche hat es gedauert, bis die Parteien in Griechenland eingestanden haben, was schon zu Beginn der Verhandlungen über eine neue Regierung klar war: Es gibt Neuwahlen. Zu verhindern war das trotz der Bemühungen auch des Staatspräsidenten Karolos Papoulias nicht. Die vorausgegangene Wahl am 6. Mai hat ein politisches Patt in Athen zurückgelassen. Die erneute Abstimmung könnte nun ein eindeutigeres Ergebnis hervorbringen – womöglich mit schwerwiegenden Folgen für Europa .

Den jüngsten Umfragen zufolge würde das radikale Linksbündnis Syriza als stärkste Kraft aus einer Neuwahl hervorgehen. Bis zu 25 Prozent könnte die Partei des 37-jährigen Polit-Stars Alexis Tsipras bei den Neuwahlen Mitte Juni einholen – Tendenz steigend. Wenn Syriza die meisten Sitze im Parlament bekommt und eine reine Linksregierung zusammen mit kleineren Partnern bilden kann, will sie ein Programm umsetzen, das vielen in Europa Angst macht.

Das erklärte Maximalziel von Tsipras lautet: "Griechenland stellt die Rückzahlung seiner Schulden ab sofort ein." Die Gläubiger sollen ihr Geld erst nach einem Jahrzehnte langen Aufschub zurückbekommen. Der Linken-Chef nimmt für dieses einseitig erklärte Schuldenmoratorium in Kauf, dass die Hilfszahlungen von EU, Internationalem Währungsfonds und Europäischer Zentralbank eingestellt würden. Wäre Griechenland dann nicht binnen weniger Wochen bankrott?

Weniger Einnahmen als Ausgaben

Adalbert Winkler von der Frankfurt School of Finance & Management findet darauf eine klare Antwort: Auch ohne jetzige Schuldenlast hätte Griechenland ein Problem mit seinem Haushalt. "Der Primärsaldo des Landes ist weiterhin negativ", sagt Winkler. Das bedeutet, dass der "Staat weniger einnimmt als er ausgibt, selbst wenn er keine Zinsen auf ausstehende Staatsschuldtitel bezahlt", erklärt der Finanzwissenschaftler.

Der neuen Regierung in Griechenland bliebe in dieser Situation nichts weiter übrig als weiter zu sparen. Neue Kredite würde dem Land bei dieser Zahlungsmoral keine Bank der Welt mehr geben. "Das hier diskutierte Szenario würde daher keineswegs ein Ende der Sparpolitik bedeuten", sagt Winkler. Genau das aber propagiert die radikale Linke und ist damit überaus erfolgreich.

Wie unrealistisch eine Umsetzung des Programms von Tsipras ist, offenbart noch ein weiterer Punkt. Wenn Griechenland seine Schulden nicht mehr bedient, wären "von einem Zahlungsausfall besonders die griechischen Banken betroffen", erklärt Winkler. Im Vergleich zu den anderen europäischen Banken halten sie noch einen recht hohen Anteil griechischer Staatsanleihen, die dann praktisch wertlos wären. Um einen Zusammenbruch des gesamten Bankensektors in Griechenland zu verhindern, müsste die Europäische Zentralbank mit gewaltigen Summen eingreifen. Doch Tsipras hält auch dies für unnötig, er bietet eine vermeintlich einfachere Lösung an.

Die radikale Linke schlägt vor, alle Banken in Griechenland zu verstaatlichen und dadurch die Verluste abzufangen. Das aber wäre nur möglich, wenn das Land wieder eine eigene Währung ausgeben würde. Dann könnte die griechische Zentralbank unbegrenzt Liquidität zur Verfügung stellen und die Sparguthaben der Menschen im Land zu sichern versuchen. Dazu müsste Griechenland aber aus dem Euro austreten, was wiederum Tsipras und die Mehrheit der Griechen nicht wollen.