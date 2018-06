Die Leiharbeiter in der deutschen Metall- und Elektroindustrie bekommen ab November tariflich abgesicherte Branchenzulagen. Wie die Gewerkschaft IG Metall mitteilte, erhalten sie auf ihren Tariflohn einen stufenweisen Zuschlag von bis zu 50 Prozent.

Laut Stufenplan gelten die gestaffelten Zuschläge für die mindestens 240.000 Leiharbeiter ab der sechsten Beschäftigungswoche in einem Betrieb – gestartet wird mit einem Plus von 15 Prozent. Nach neun Monaten Tätigkeit in der Metall- und Elektroindustrie soll der Zuschlag dann die vollen 50 Prozent des Tariflohns aus der Zeitarbeit betragen.

Mit dem Tarifwerk wird die Lohnlücke im Vergleich zu den Stammbelegschaften allerdings nur teilweise geschlossen. Das Niveau der Festangestellten wird auch mit dem Höchstsatz von mehr als 600 Euro in der untersten Lohngruppe nicht erreicht werden. Weitere Zuschläge bis hin zur Gleichbezahlung können jedoch auf betrieblicher Ebene vereinbart werden.

Muster für andere Branchen

Der Tarifvertrag soll im November dieses Jahres in Kraft treten und dann bis Ende 2017 laufen. Der IG Metall zufolge handelt es sich um den bundesweit ersten Tarifvertrag über Branchenzuschläge für Leiharbeiter . Er soll daher auch als Muster für andere Branchen gelten.

Das Ergebnis sei ein wichtiger Schritt hin zur fairen Bezahlung von Leiharbeitnehmern, sagte die Verhandlungsführerin der IG Metall , Helga Schwitzer. Damit sei ein wesentliches Ziel zur Verbesserung der Bedingungen von Leiharbeitnehmern in der Metall- und Elektroindustrie erreicht worden.

Die Arbeitgeber beklagten hingegen die zusätzlichen Kosten, die voraussichtlich Arbeitsplätze kosten würden. "In unserer wichtigsten Kundenbranche wird der Jobmotor Zeitarbeit nun deutlich langsamer laufen", sagte Verhandlungsführer Thomas Bäumer. "Leider wird dies negative Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt haben, vor allem für Geringqualifizierte." Der Abschluss sei aber ein Erfolg für die Tarifautonomie in Deutschland, die angedrohten gesetzgeberischen Eingriffe daher nicht notwendig.

Pilotvertrag auch für Tarifbezirk Mitte

Die Einigung hängt eng mit dem am Samstag in Baden-Württemberg abgeschlossenen Pilotvertrag für die Metall- und Elektroindustrie zusammen. Dieser räumt den Betriebsräten einige Kontrollrechte beim Einsatz von Leiharbeitern ein.

Zusätzlich einigten sich IG Metall und Arbeitgeber, den Pilotvertrag für die Bundesländer Hessen , Rheinland-Pfalz , Saarland und Thüringen zu übernehmen. Damit erhalten rund 400.000 weitere Beschäftigte der Branche rückwirkend ab 1. Mai 4,3 Prozent mehr Geld.