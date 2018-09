Die Krise in der Euro-Zone birgt nach Einschätzung der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung ( OECD ) nach wie vor das größte Abwärtsrisiko für die Weltwirtschaft. In ihrem neuen Wirtschaftsausblick für die führenden Industrie- und Schwellenländer geht die OECD zwar wie bisher von einem weltweiten Wachstum in diesem Jahr von 3,4 Prozent aus. Für die Euro-Zone senkte sie ihre Prognose jedoch und erwartet nun einen Rückgang beim Wachstum um 0,1 Prozent. Auch eine steigende Arbeitslosenrate wird für die Euro-Zone prognostiziert.

Für Deutschland zeichnet die OECD im Unterschied zu den anderen Ländern ein deutlich positiveres Bild: Für 2012 wird ein Wachstum des Bruttoinlandsproduktes (BIP) von 1,2 Prozent erwartet. Im nächsten Jahr soll es sogar bei zwei Prozent liegen. Das Wachstum 2013 werde "seine Impulse hauptsächlich von der Binnennachfrage beziehen", denn die Ausgaben der Verbraucher würden unter anderem infolge von Lohnerhöhungen ansteigen. Als Risiken werden neben der Krise in der Euro-Zone auch steigende Ölpreise angegeben.

Die Organisation warnt vor einer Abwärtsspirale in den Euro-Ländern. Der nötige Reformprozess habe begonnen, werde aber durch geringes Wirtschaftswachstum gebremst. "Vor diesem Hintergrund wächst die Gefahr eines Teufelskreises, der durch eine hohe und nicht abnehmende Verschuldung, ein schwaches Bankensystem, eine zu starke fiskalische Straffung und ein niedrigeres Wachstum in Gang gesetzt werden könnte." Die Staatsschuldenkrise sei noch nicht gebannt. "Sie stellt nach wie vor den größten Risikofaktor für die Weltwirtschaft dar."

Euro-Bonds als Lösung

Wahlen in Ländern wie Griechenland und Frankreich zeigten eine zunehmende Reformmüdigkeit. Deshalb müssten Anstrengungen zur Konsolidierung der öffentlichen Haushalte und Strukturreformen Hand in Hand gehen, "damit dieser Prozess so wachstumsfreundlich wie möglich ist". Das Tempo der Konsolidierung könnte in einigen Länder allerdings gedrosselt werden, meinen die Experten. Dies gelte vor allem für den Fall, dass die Wirtschaft nicht aus der Krise komme.

Durch eine erfolgreiche Konsolidierung der Haushalte können nach Ansicht der OECD auch Wachstumsmaßnahmen ergriffen werden. Dies könne geschehen durch die Auflegung neuer gemeinsam garantierter Staatsanleihen zur Rekapitalisierung der Banken und zur Erhöhung des Kreditangebots sowie die Anhebung der gemeinsam garantierten Mittel, die der Europäischen Investitionsbank zur Finanzierung von Infrastrukturprojekten zur Verfügung stehen. Solche Maßnahmen könnten genutzt werden, "um den Weg für eine generellere Auflegung von Euro-Bonds zu ebnen".