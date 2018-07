Die spanische Regierung übernimmt die Großbank Bankia. Wie das Wirtschaftsministerium mitteilte, will die Regierung die Muttergesellschaft BFA , zu der neben Bankia mehrere Sparkassen gehören, zu 100 Prozent verstaatlichen. Auf diese Weise werde der Staat größter Aktionär bei Bankia sein und über 45 Prozent des Kapitals der Bank halten.

Der Bankia-Präsident José Ignacio Goirigolzarri hatte zuvor eine teilweise Verstaatlichung der Bank vorgeschlagen. Nach den Plänen der Regierung sollen nun die 4,6 Milliarden Euro, die der staatliche Bankenrettungsfonds Frob der BFA als Kredit zur Verfügung gestellt hatte, in BFA-Aktien umgewandelt werden. Damit geriete die Muttergesellschaft unter die Kontrolle des Staates, der zugleich größter Aktionär von Bankia würde.

Das Geldinstitut gilt wegen seiner zahlreichen faulen Immobilienkredite als der größte Problemfall im spanischen Finanzsektor. Es wird damit gerechnet, dass die spanische Regierung mindestens noch weitere zehn Milliarden Euro in die Bank investieren muss. Einige Analysten erwarten sogar einen noch höheren Rettungsbetrag, um das Institut vor der Pleite zu bewahren.

Größte Übernahme seit Beginn der Finanzkrise

Seit Beginn der Finanzkrise hat die spanische Regierung sieben kleinere Sparkassen übernommen. Der Kauf von Bankia ist die bislang größte Übernahme zur Eindämmung der Kredit- und Schuldenkrise in dem Land . Ministerpräsident Mariano Rajoy wollte sich nicht konkret zu den Plänen der Regierung für die Zukunft von Bankia äußern. Er appellierte lediglich an den Bankensektor, die Ruhe zu bewahren. "Wir wissen, was zu tun ist, und wir werden es tun", sagte der Regierungschef.

Bereits am Montag hatte die spanische Regierung angekündigt, trotz ihres anfänglichen Widerstands den angeschlagenen Banken erneut zur Hilfe zu kommen. Am Freitag will sie ihre Pläne für eine umfassende Bankenreform vorstellen, mit der sie die Probleme der Finanzinstitute in den Griff bekommen will.

In Spanien gilt es als immer wahrscheinlicher, dass der Staat den Bankensektor, der stärker als angenommen unter der 2008 geplatzten Immobilienblase leidet, unterstützen muss. Wie aus Finanzkreisen verlautete, will die Regierung von den Geldinstituten fordern, noch höhere Kapitalreserven als bisher zur Abdeckung "fauler Kredite" zurückzulegen. Nach Angaben der Regierung beläuft sich das Gesamtvolumen der Immobilienkredite spanischer Banken auf 320 Milliarden Euro. Davon wurden 180 Milliarden als "giftig" eingestuft.