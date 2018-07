Spanien und Frankreich werden einer Prognose der Europäischen Kommission zufolge in diesem und im kommenden Jahr die Ziele zum Abbau ihrer Haushaltsdefizite verfehlen. Dies geht aus der von der EU-Kommission vorgelegten Frühjahrsprognose zur wirtschaftlichen Entwicklung in der Europäischen Union hervor. Auch die Niederlande schneiden in der Prognose schlechter ab als bisher erwartet. Die Entwicklung in Italien hingegen wird der Kommission zufolge positiv eingeschätzt.

Für Spanien erwartet die Kommission ein Defizit von 6,4 Prozent der Wirtschaftskraft in diesem Jahr anstatt der angestrebten 5,3 Prozent. Im kommenden Jahr macht Spanien demnach ohne weitere Einsparungen noch immer ein Defizit von 6,3 Prozent, anstatt wieder den EU-Grenzwert von drei Prozent einzuhalten. EU-Währungskommissar Olli Rehn sagte, "es braucht entschlossenes Handeln, um den Sparkassensektor zu rekapitalisieren". Er forderte auch, dass die spanischen Regionen das neue heimische Gesetz für Finanzstabilität einhalten, und kritisierte übermäßige Ausgaben der Regionalregierungen.

Auch Frankreich verfehlt der Prognose zufolge die Vorgaben zur Neuverschuldung. Die Kommission erwartet für Frankreich ein Defizit von 4,5 Prozent der Wirtschaftskraft in diesem Jahr anstatt der angestrebten 4,4 Prozent. Im kommenden Jahr werde Frankreich noch immer ein Defizit von 4,2 Prozent machen, anstatt erneut die EU-Defizitgrenze von drei Prozent zu einzuhalten. Die Kommission warte darauf, welche zusätzlichen Maßnahmen die französische Regierung für 2013 ergreifen werde, sagte Rehn.

Insgesamt macht das gemeinsame Währungsgebiet mit 17 Ländern Fortschritte beim Abbau der Neuverschuldung. Sie sinkt im Schnitt von 3,2 Prozent 2012 auf 2,9 Prozent 2013.

Der künftige Präsident Frankreichs, François Hollande , erwartet dennoch ein Defizit von drei Prozent im nächsten Jahr. Die von der Kommission angekündigte Verschlechterung bei den Staatsfinanzen sei in seinen Planungen bereits "vorweggenommen", sagte Hollande . Er habe schon "seit mehreren Wochen" gewusst, dass die Staatsfinanzen in einem schlechteren Zustand seien als von der scheidenden konservativen Regierung eingestanden und habe den Rechnungshof gebeten, eine Bilanz zur tatsächlichen Lage der Staatsfinanzen vorzulegen. Sein enger Vertrauter Michel Sapin sagte, Hollande halte an dem Drei-Prozent-Ziel fest.