Vier lange Stromautobahnen müssen in den nächsten zehn Jahren quer durch Deutschland gebaut werden, um das Abschalten der Atomkraftwerke aufzufangen. Hinzu kommen mehrere kürzere Abschnitte. Neben 3.800 Kilometern an neuen Trassen sollen 4.400 Kilometer Leitungen so optimiert werden, dass sie die schwankende Wind- und Solarstromeinspeisung aushalten. Das geht aus dem Netzentwicklungsplan hervor, den die Netzbetreiber in Berlin vorgestellt haben.

Die quer durch Deutschland führenden Trassen sollen laut ersten Grobplanungen wie folgt verlaufen: von Emden ( Niedersachsen ) nach Osterath in Nordrhein-Westfalen und von dort nach Philippsburg in Baden-Württemberg . Eine weitere Haupttrasse ist von Wehrendorf (Niedersachsen) nach Urberach ( Hessen ) geplant. Zudem soll eine Haupttrasse von Schleswig-Holstein nach Baden-Württemberg und Bayern führen. Von unterschiedlichen Startpunkten (Brunsbüttel, Wilster, Kaltenkirchen) soll es gen Süden gehen, mit Abzweigen nach Großgartach und Goldshöfe in Baden-Württemberg und Grafenrheinfeld in Bayern. Die vierte große Gleichstromtrasse soll vom ostdeutschen Lauchstädt ( Sachsen-Anhalt ) nach Meitingen (Bayern) verlaufen.

Fix sind bisher nur die Start- und Zielpunkte, diese werden nach technischen Begebenheiten, wie großen Umspannwerken, ausgewählt. Der genaue Trassenverlauf soll nach den Bürgerkonsultationen festgelegt werden. In den kommenden sechs Wochen haben die Bürger Gelegenheit, Stellungnahmen abzugeben. Ihre Einwände sollen bei der endgültigen Planung durch die Politik berücksichtigt werden. Insgesamt werden für Aus- und Neubau Kosten von 20 Milliarden Euro veranschlagt.

Gemeinden können mit Entschädigung rechnen

Gemeinden, durch die Höchstspannungstrassen gebaut werden, können mit Zehntausenden Euro an Entschädigung rechnen. Der Bauernverband forderte angemessene Entschädigungen und Naturschutzausgleich für Felder. Hildegard Müller, Chefin des Energiedachverbandes BDEW, forderte, die Politik müsse die genauen Trassen zeitnah festlegen. Das Thema dürfe nicht in den Bundestagswahlkampf gezogen werden.

Bei 2.100 der 3.800 Kilometer soll erstmals in Deutschland die Gleichstrom-Übertragung angewendet werden. Da der Wind auf See und im Nordosten stärker bläst, soll der Strom wie bei einer Einbahnstraße in den Süden geleitet werden – dabei sind die Übertragungsverluste geringer. Für kürzere Strecken ist das ungeeignet, weswegen auch 1.700 Kilometer an neuen, klassischen Wechselstromleitungen geplant sind. Erdkabel, wie von vielen Bürgerinitiativen aus Gesundheits- und Landschaftsgründen gewünscht, sind bisher nicht vorgesehen.



Boris Schucht von 50Hertz – neben Tennet, Amprion und TransnetBW einer der Netzbetreiber – sagte: "Die energiepolitischen Ziele der Bundesregierung können mit diesem Netzentwicklungsplan vollständig erreicht werden." Dazu gehören 40 Prozent weniger CO2-Ausstoß bis 2020, ein Anteil von 35 Prozent Ökostrom und 20 Prozent weniger Primärenergieverbrauch. Für den Verbraucher könnte das große Investitionsprojekt steigende Netzentgelte bedeuten, sie sind Teil des Strompreises.



Schucht betonte, die 20 Milliarden Euro an Kosten würden nur fünf Prozent der Gesamtkosten bei der Energiewende ausmachen. Durch den Ausbau ließen sich enorme Kosten sparen. Allein mit der 250 Millionen Euro teuren Trasse vom Osten über den Rennsteig nach Bayern ließen sich Kosten im Netz von 100 Millionen Euro pro Jahr sparen. Projekte, die bereits im Energieleitungsausbaugesetz 2009 festgelegt worden waren, sollen bis auf eines im Schwarzwald und eines bei Hamburg vollendet werden. Zum Ausbau der Autobahnen kommt noch ein milliardenschwerer Ausbau der regionalen Verteilnetze hinzu.