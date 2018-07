Dieser Gipfel war anders. Während der vergangenen Brüsseler Krisentreffen war es immer auch Angela Merkel gewesen, die kühl die Regeln bestimmte. Egal, ob es um den Fiskalpakt ging oder um die Rettungsschirme : Am Ende verliefen die Dinge meist so, wie es die deutsche Kanzlerin und ihre Strategen geplant hatten.

Diesmal aber gab nicht Merkel die Agenda vor, sondern der italienische Ministerpräsident Mario Monti . Dem Regierungschef gelang es nicht nur, Merkel eine nachtfüllende Debatte über schnelle Hilfen für sein Land aufzuzwingen; einfach, weil er wusste, dass Merkel seine Stimme für den Wachstumspakt brauchte, um die Opposition daheim zu überzeugen. Monti bestimmte auch am folgenden Morgen die Tonlage, in der die Ergebnisse des Gipfels in die Welt gesendet wurden.

Ein triumphierender Mario Monti, eine umgefallene Angela "Non" Merkel – das ist die Lesart des Brüsseler Regierungstreffens, in Deutschland, aber auch im Ausland. Viele Zeitungen in Europa werden am Samstag so titeln, zumal die Parallele zur Halbfinalniederlage der Deutschen sehr naheliegt. Tatsächlich aber ist es etwas komplizierter. Es stimmt, dass Merkel einige Zugeständnisse machen musste. Eine 180-Grad-Wende, wie es die Opposition formuliert , ist das Ergebnis dieses Gipfels aber nicht.

Der Vorwurf: Geld ohne Kontrolle

Die Kanzlerin habe es zugelassen, dass der Rettungsfonds künftig Anleihen von Krisenstaaten kauft – ohne dabei im Gegenzug richtige Sparprogramme zu verlangen. So lautet der Hauptvorwurf, der in Deutschland zu hören ist. Wer das glaubt, geht aber vor allem dem geschickten Kommunikator Monti auf den Leim, der am Freitagmorgen in Brüssel laut verkündete, die Troika komme ihm niemals ins Land.

Tatsächlich haben die Staats- und Regierungschefs nur festgeschrieben, dass die Mittel des Fonds künftig "effizient" und "flexibel" vergeben werden. Als Grundlage sollen die sogenannten Länderberichte dienen, in der die Kommission die Auflagen für einzelne Länder festschreibt. Die Details werden Anfang Juli verhandelt.

Schon heute gibt es allerdings Programme des Rettungsfonds , bei denen nicht die Troika, sondern nur die Kommission und die Zentralbank den Fortgang der Reformen überwachen. Diese sollen nun offenbar stärker genutzt werden. Monti mag also Recht behalten, dass die Troika nicht nach Rom kommen wird – dass er Hilfe ohne Gegenleistung bekommt, bedeutet das aber nicht. Folgt man der bisherigen Rettungspolitik der Kanzlerin, ist der gestrige Schritt sogar halbwegs konsequent. Zuletzt waren die deutschen Beamten verärgert darüber, dass die Italiener und Spanier über hohe Zinsen klagten , den Rettungsschirm aber fürchteten. Jetzt wird der Rettungsschirm attraktiver.

Bewegung in Bankenrettung



Wirklich bewegt hat sich die Kanzlerin hingegen im Streit um die Bankenrettung. Der Rettungsmechanismus ESM soll künftig in die Lage versetzt werden, einzelne Institute direkt mit frischem Kapital zu versorgen. Merkel hatte das bisher kategorisch abgelehnt. Allerdings ist der Weg bis dahin noch weit. Das Abschlusscommuniqué verlangt, dass zuvor eine einheitliche Bankenaufsicht unter Führung der Europäischen Zentralbank arbeitsfähig sein muss. Das kann bis Ende nächsten Jahres dauern. Erst die Aufsicht, dann die gemeinsame Haftung für die Banken – das war auch schon vorher deutsche Position.

Dennoch ist der Beschluss innenpolitisch heikel. Denn der Deutsche Bundestag stimmt in den kommenden Stunden über ein ESM-Gesetz ab, das sich wenige Stunden zuvor überholt hat. Dennoch ist aber auch richtig, dass die nun vereinbarten Regeln nicht über den Kopf des Bundestages entschieden werden. Kommen die neuen Regeln für den ESM, muss das Parlament in Deutschland auch ihnen zustimmen. Genauso ist es, wenn Spanien oder Italien wirklich seine Banken mithilfe des Fonds rekapitalisieren wollen.

Ist die Kanzlerin also in der vergangenen Nacht umgekippt? Nein, aber sie hat sich bewegt. Merkel hat dem italienischen Ministerpräsidenten das politische Überleben gesichert, weil sie ihn noch braucht – und zwar, ohne mit ihren grundsätzlichen Prinzipien zu brechen, etwa dem Widerstand gegen Euro-Bonds . Womöglich war es der französische Präsident, der am Ende die klügsten Worte zum Verlauf des Abends fand: "Die beste Art, andere zu bewegen, ist sich selbst zu bewegen."