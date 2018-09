Wer in Deutschland einen Flughafen ausbauen will, hat es nicht leicht. In München stimmt das Volk dagegen , in Berlin stellen sich Planer selbst ein Bein , und in Frankfurt, wo die neue Bahn schon seit Oktober 2011 in Betrieb ist, ebbt der Protest nicht ab . Dabei ist eine wichtige Forderung der Anwohner erfüllt: Das Leipziger Bundesverwaltungsgericht hat die 17 vom Land genehmigten Nachtflüge untersagt und ein Flugverbot von 23 bis 5 Uhr verordnet.

Trotzdem standen am Wochenende nach Angaben der Polizei 5.000, laut Veranstalter 8.000 Menschen Hand in Hand auf sieben Mainbrücken, um gegen Fluglärm zu protestieren. Trotzdem versammeln sich jeden Montagabend in der Abflughalle des Frankfurter Flughafens Hunderte Menschen zum Protest. Trotzdem ziehen Lärmgegner mit Lautsprecherwagen von Politikerhäusern zur Villa des Flughafenchefs, um denen mal zu zeigen, wie laut so eine Maschine wirklich ist.

Ein Grund dafür ist, dass die Nachtruhe gar keine Nachtruhe ist. Zum einen hat das jahrelange Mediationsverfahren, das die Anwohner mit der neuen Nordwestlandebahn versöhnen sollte, die gesetzlich von 22 bis 6 Uhr dauernde Nacht auf eine sogenannte Mediationsnacht von 23 bis 5 Uhr verkürzt. Wer nicht um 5.01 Uhr aufstehen muss, muss vielerorts auch im Sommer bei geschlossenem Fenster schlafen.

Zum anderen kann selbst in dieser kurzen Zeit von Ruhe keine Rede sein: 217 Starts und Landungen zwischen 23 und 5 Uhr verzeichnete das hessische Verkehrsministerium im Mai. In der Nacht von 22 bis 6 Uhr, wie es das Gesetz eigentlich vorsieht, waren es an die 3.600.

Bürgerinitiativen und Opposition werfen der Landesregierung vor, mit großzügigen Ausnahmegenehmigungen das Flugverbot auszuhebeln. Im Mai blieb es nur in drei Nächten zwischen 23 und 5 Uhr komplett still. Verspätete Flieger dürfen bis 0 Uhr landen, wenn sie Lärmgrenzen einhalten, Kranken- oder Organtransporte sowie Notlandungen sind die ganze Nacht zulässig.

Nur Starts zwischen 23 und 0 Uhr bedürfen der Genehmigung des Verkehrsministeriums. Voraussetzung sind laut Betriebserlaubnis Gründe, "die außerhalb des Einflussbereichs des jeweiligen Luftverkehrsunternehmens liegen". Aber reicht es, wenn ein Gepäckband versagt? Die vom Caterer gelieferten Häppchen nicht rechtzeitig an Bord sind? Der Wind falsch weht?

Das Ministerium sagt, das reiche nicht, man lege die Regel restriktiv aus und habe im Mai an 23 Tagen keine Ausnahme erlaubt. Die insgesamt 137 Spätstarts häufen sich vor allem an einigen Gewittertagen.