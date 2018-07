Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich im Juni weiter verschlechtert. Der ifo-Geschäftsklimaindex fiel von 106,9 auf 105,3 Punkte, wie das ifo-Institut in München mitteilte. Mit dem zweiten Rückgang in Folge sank das Barometer auf den niedrigsten Wert seit März 2010.

Die vom ifo-Institut befragten 7.000 Unternehmer beurteilten ihre aktuelle Lage zwar vergleichsweise gut; hier stieg der Teilindex von 113,2 auf 113,9 Punkte. Ihre Geschäftsaussichten für das kommende halbe Jahr bewerteten sie jedoch schlechter als in den vergangenen Monaten: Der Teilindex sank von 100,8 auf 97,3 Punkte.

Auch die Exportindustrie erwartet deutlich schlechtere Geschäfte. Im Baugewerbe hingegen hellte sich das Geschäftsklima leicht auf. Auch im Einzelhandel erholte sich das Geschäftsklima nach dem überraschend starken Einbruch im Mai etwas. Aber der Großhandel ist skeptischer.

Der Präsident des ifo-Instituts, Hans-Werner Sinn , sagte: "Die deutsche Wirtschaft befürchtet zunehmende Beeinträchtigungen durch die Euro-Krise ."