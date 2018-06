ZEIT ONLINE: Herr Schmidt, wie oft liegen Sie nachts wach und zweifeln an Ihrem Standpunkt in der Euro-Krise?

Christoph Schmidt: Die Unsicherheiten, mit denen wir alle leben müssen, sind zumindest nicht kleiner geworden.

ZEIT ONLINE: Wir fragen auch deshalb, weil amerikanische Ökonomen wie Paul Krugman ihren Kollegen in Deutschland regelmäßig vorhalten, sie lebten in einer "Fantasiewelt" . Als Mitglied des Sachverständigenrates müssen Sie sich angesprochen fühlen.

Schmidt: Ich kann die Kritik teilweise verstehen. Wer im Moment von außen auf die Euro-Zone schaut, fragt sich zu Recht: Warum bekommt es ein Wirtschaftsraum mit so viel Vermögen und Wirtschaftskraft nicht hin, mit einer Stimme zu sprechen? Warum kriegt Europa es nicht hin?

ZEIT ONLINE:Amerika sucht die Schuld bei den Deutschen.

Schmidt: Das ist mir zu einfach. Deutschland tut schon heute viel für Europa . Was mir an der ganzen Debatte nicht behagt, ist die Polarisierung. Da sind die einen in Europa, die so tun, als werde plötzlich alles toll, nur wenn wir die Schulden vergemeinschaften und Euro-Bonds einführen. Vor allem in Deutschland haben wiederum viele die Illusion, die Krise sei allein mit mehr Härte und strengeren Regeln gegenüber dem Süden zu lösen. Beide Extreme führen nicht zum Ziel.



ZEIT ONLINE: Früher verliefen solche heißen Debatten zwischen Keynesianern und Neoklassikern. Heute heißt es: Briten und Amerikaner gegen die Deutschen. Woran liegt das?

Schmidt: Ich glaube nicht, dass sich hier grundsätzlich etwas verändert hat. Die Gräben in unserer Disziplin sind deshalb kleiner geworden, weil sich unser Fach weiterentwickelt hat und weil es auf Dauer eine lächerliche Position ist, immer nur auf die Nachfrage oder nur auf das Angebot zu schauen. Im aktuellen Streit geht es eher um nationale Interessen. Das ist etwas anderes.

ZEIT ONLINE: Dennoch gibt es hierzulande einen starken ideologischen Mainstream, der die Lösung der Krise schwierig macht. Als der Sachverständigenrat vor wenigen Monaten einen Vorschlag für einen Schuldentilgungspakt vorbrachte – also eine teilweise Vergemeinschaftung der europäischen Schulden – schrieb die FAZ gleich, der Plan sei "verantwortungslos" .



Schmidt: Ich kann nur an alle appellieren, die Situation gut zu durchdenken. Wenn ich mich selbst frage, ob ich für eine teilweise Vergemeinschaftung von Schulden bin, muss ich die Alternativen abwägen. Und bislang habe ich keine guten Vorschläge gehört, welche diese sein könnten. Stattdessen stellt die Europäische Zentralbank immer mehr Liquidität zur Verfügung, damit die Währungsunion angesichts des Marktdruckes auf Italien und Spanien nicht auseinanderbricht. Das ist langfristig keine Lösung.