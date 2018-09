Der frühere BayernLB-Vorstand Gerhard Gribkowsky ist vom Landgericht München wegen Bestechlichkeit, Untreue und Steuerhinterziehung zu achteinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Gribkowsky hatte vor einer Woche gestanden , beim Verkauf der Formel-1-Anteile der BayernLB 44 Millionen Dollar Schmiergeld von Formel-1-Chef Bernie Ecclestone erhalten und nicht versteuert zu haben.

Mit dem Strafmaß blieb das Gericht unter der Forderung der Staatsanwaltschaft, die zehneinhalb Jahre Haft gefordert hatte. Die Verteidigung hatte auf eine konkrete Strafmaßforderung verzichtet.

Gribkowsky hatte 2005 die Anteile der BayernLB an der Rennserie für 839 Millionen Dollar an den Investor CVC verkauft. Für diesen von Ecclestone befürworteten Verkauf hat er nach Auffassung des Gerichts vom Chef der Formel 1 insgesamt 50 Millionen Dollar gefordert und schließlich etwa 44 Millionen Dollar erhalten . Gribkowsky legte das Geld unversteuert in Österreich in einer Stiftung an.

Keine Anklage gegen Ecclestone

Oberstaatsanwalt Christoph Rodler hatte in seinem Schlussplädoyer Ecclestone eine Mitschuld gegeben. Der Formel-1-Chef hatte bei seiner Zeugenaussage gesagt, er habe sich von Gribkowsky bedroht gefühlt und eine Anzeige bei den britischen Steuerbehörden befürchtet, die ihn Milliarden hätte kosten können. Dieser Version schenkte der Staatsanwalt aber keinen Glauben. Ecclestone sei nicht Opfer einer Erpressung, sondern Mittäter einer Bestechung. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen dieses Verdachts auch gegen den Formel-1-Boss, hat aber noch keine Entscheidung über eine Anklage getroffen.

Gribkowskys Verteidiger machten der Staatsanwaltschaft deshalb schwere Vorwürfe. Aus Angst vor dem mächtigen Formel-1-Chef werde mit zweierlei Maß gemessen. "Herr Ecclestone spazierte über eine Rennstrecke in Deutschland, als unser Mandant schon in Untersuchungshaft saß", sagte Anwalt Daniel Amelung. Einen konkreten Strafantrag stellten Gribkowskys Anwälte aber nicht.

Der Angeklagte selbst bedauerte die Taten in seinem Schlusswort."Heute würde man gerne die Zeit zurückdrehen – aber das geht nun mal nicht", sagte Gribkowsky.