Frankreichs Konjunkturaussichten verschlechtern sich weiter: Die Banque de France hat ihre Prognose für das zweite Quartal nach unten revidiert. Erwartete sie bisher eine Stagnation, so geht sie jetzt sogar von einer um 0,1 Prozent schrumpfenden Leistung der zweitgrößten Volkswirtschaft des Euro-Raums aus. Im ersten Quartal 2012 hatte Frankreichs Wirtschaft ein Nullwachstum verzeichnet.

Präsident François Hollande setzt auf ein baldiges Anziehen der Konjunktur um mindestens 0,5 Prozent für 2012, um seine ehrgeizigen Initiativen finanzieren zu können und zugleich das Defizit zu reduzieren. Frankreich hat wegen seines hohen Staatsdefizits im Januar die Topnote AAA der Rating-Agentur Standard & Poor's verloren. Der Fehlbetrag im Staatshaushalt war 2011 auf 5,2 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) gesunken, 2010 lag er noch bei 7,1 Prozent.

Frankreichs Nachbar im Süden ist längst tief in die Rezession gestürzt. Die spanische Industrieproduktion sank im April um 8,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Anleger am Aktienmarkt reagierten erleichtert auf die Nachricht, dass Spanien voraussichtlich am Samstag einen Hilfsantrag für den angeschlagenen Bankensektor stellen wird. Viele Marktbeobachter blieben jedoch skeptisch, ob der spanische Hilferuf einen positiven Effekt haben wird: "Alle wissen, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis sich die Aufmerksamkeit auf den nächsten Dominostein richtet. Und das ist Italien", sagte ein Händler.

Deutsche Exporte in die Euro-Zone sinken kräftig

Die europäische Schuldenkrise hinterlässt auch Spuren im deutschen Außenhandel. Im April blieben die Ausfuhren der deutschen Unternehmen in die Länder der Euro-Zone weit unter dem Niveau des Vorjahres. Der Exportwert sank um 3,6 Prozent auf 33,1 Milliarden Euro, teilte das Statistische Bundesamt mit. Die Importe aus der Euro-Zone gingen im selben Zeitraum um 0,6 Prozent auf 32,8 Milliarden Euro zurück. Vor allem wegen des Rückgangs im Außenhandel mit dem Euroraum sanken die deutschen Exporte im April kalender- und saisonbereinigt um 1,7 Prozent. Die Einfuhren gingen um 4,8 Prozent zurück. Allerdings hat die Bundesbank für die deutsche Wirtschaft eine erhöhte Wachstumsprognose von 1,0 Prozent gegeben.

Die Angst der Aktienmärkte vor einer deutlichen Abkühlung der Weltwirtschaft beruht auch auf der Aussage von US-Notenbankchef Ben Bernanke, dass sich die Fed trotz der schleppenden Wirtschaftserholung in den USA zunächst nicht auf weitere Konjunkturspritzen festlegen lassen will. Die Lage in Europa stelle ein signifikantes Risiko für das Finanzsystem und die Wirtschaft der USA dar, sagte Bernanke bei einer Kongressanhörung.

Beunruhigend wirkt auch die Nachricht, dass China wegen einer unerwartet starken Abkühlung seiner Konjunktur erstmals seit 2008 seine Leitzinsen gesenkt hat. Mit dem überraschenden Schritt verstärkt die Zentralbank in Peking ihre Bemühungen, die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt stärker anzukurbeln. Die Leitzinsen für Ausleihungen und für Einlagen von jeweils einem Jahr werden jeweils um 0,25 Prozentpunkte reduziert.