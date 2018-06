In Rio laufen zurzeit die letzten Vorverhandlungen für die große UN-Konferenz Rio+20 für nachhaltige Entwicklung. Zu dem Treffen vom 20. bis 22. Juni werden mehr als 130 Staats- und Regierungschefs erwartet – die Mächtigsten der Welt, aber leider kommen die Verhandlungen bislang trotzdem nicht voran.

Seit vergangenem Freitag sind die offiziellen Vorverhandlungen zu Ende. Dennoch hat man sich über die 199 Paragraphen des Schlussdokuments noch nicht geeinigt. Nun gibt es weitere informelle Verhandlungen, deren Führung das Gastgeberland Brasilien übernommen hat, indem es am Samstag einen neuen Vorschlag für ein konsensfähiges Abschlussdokument vorlegte. Über ihn wird jetzt verhandelt.

Zwar gibt der 50-seitige Text Hoffnung auf wenigstens einige greifbare Ergebnisse, aber wirklich zufrieden mit seinen Inhalten sind wenige. Insbesondere die Nichtregierungsorganisationen kritisieren, es stehe zu wenig Konkretes und Verbindliches darin. Teilweise falle der Text sogar hinter die Ergebnisse von vor zwanzig Jahren zurück. Immerhin geht es um nicht weniger, als allen Erdbewohnern den Weg zu wirtschaftlichem Wohlstand und sozialer Gerechtigkeit bei gleichzeitiger ökologischer Verträglichkeit zu ebnen. Ein hehres Ziel, an das man in Zeiten der Finanzkrise kaum mehr glauben mag.

Das Konzept dahinter heißt im UN-Jargon "Grüne Ökonomie im Kontext nachhaltiger Entwicklung und Armutsbekämpfung". Im Unterschied zu 1992 geht es jetzt allerdings nicht mehr allein um die Festschreibung des Prinzips der nachhaltigen Entwicklung. Vielmehr wollen sich die Staats- und Regierungschef auch darauf einigen, wie seine schwierige Umsetzung im alltäglichen Wirtschaften erfolgen soll.

Es ist nicht der erste Versuch. Schon auf dem Weltgipfel in Johannesburg 2002 wollte man die Beschlüsse von Rio 1992 weiterentwickeln, allerdings mit beschränktem Erfolg.

Die Autoren Marianne Beisheim, Birgit Lode und Nils Simon arbeiten an der Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) zu multilateralen Verhandlungsprozessen in den Vereinten Nationen im Themenbereich Nachhaltige Entwicklung. Die Stiftung berät Bundestag und Bundesregierung in allen Fragen der Außen- und Sicherheitspolitik.

Die Teilnehmer des aktuellen Gipfels diskutieren in Rio über konkrete Instrumente: Saubere Technologien sollen gefördert, umweltschädliche Steuern und Subventionen abgebaut und der vielfältige wirtschaftliche Nutzen der Natur in Form von Preisen in Wert gesetzt werden. Der Abbau von Subventionen fällt auch der EU nicht leicht, aber vor allem sind viele Entwicklungs- und Schwellenländer skeptisch. Sie wollen sich nicht vorschreiben lassen, wie sie sich zu entwickeln haben. Zudem befürchten sie einen "grünen" Protektionismus und "grüne" Konditionalitäten in der Entwicklungszusammenarbeit.

Zivilgesellschaftliche Gruppen kritisieren, das Konzept ökonomisiere die Natur – sie halten das für den falschen Weg. Vermittelnd formuliert der neue Textentwurf Brasiliens nun, die "Grüne Ökonomie" sei "ein wichtiges" Mittel zur Umsetzung nachhaltiger Entwicklung.

UN-Reform in klein

Um den Wandel in Richtung Nachhaltigkeit besser unterstützen und begleiten zu können, sollen in Rio auch die Vereinten Nationen reformiert werden. Ursprünglich gab es große Pläne: Man wollte eine vollwertige UN-Umweltorganisation und einen tatkräftigen Rat für nachhaltige Entwicklung schaffen. Statt neuer Institutionen wird es nun hier und da ein bisschen Reform geben. Mehr Geld kosten darf das aber keinesfalls.

Nach dem neuen Textentwurf sollen nun sowohl das UN-Umweltprogramm als auch die UN-Nachhaltigkeitskommission geringfügig aufgewertet werden. Ihr institutioneller Status im UN-System soll das aber nicht entscheidend verbessern. Die Europäische Union und andere wollen mehr, sie scheiterten aber bislang am Widerstand derer, die auf ihre Souveränität pochen oder nicht bereit sind, für eine Aufwertung der Institutionen mehr zu zahlen.