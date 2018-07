Die USA wollen noch in diesem Monat mit Deutschland und vier weiteren EU-Ländern ein Abkommen schließen, das den Schaden durch Steuerhinterziehung verringern soll. Es geht darin vor allem um US-Bürger mit Auslandsanlagen, sagte eine ranghohe Vertreterin des US-Finanzministeriums.

Auch Staaten außerhalb der Europäischen Union sollen demnach beteiligt sein. Im Februar hatte das Ministerium angekündigt, den Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) zusammen mit Deutschland, Frankreich , Italien , Spanien und Großbritannien umsetzen zu wollen. Die Länder sollen gemäß der verschärften Gesetze von den Banken Informationen über US-Kunden einsammeln und an die USA übermitteln dürfen. Von Interesse sind dabei amerikanische Auslandskonten mit Einlagen über 50.000 Dollar. Die Regelung soll ab 2013 greifen.

Verschärfte Meldepflichten an amerikanische Behörden machen US-Kunden schon jetzt für deutsche Großbanken unattraktiv. Da der bürokratische Aufwand für die Depots in keinem Verhältnis mehr zu den daraus erwirtschafteten Gewinnen stünden, hatte etwa der Marktführer Deutsche Bank schon im vergangenen Jahr reihenweise Wertpapierdepots amerikanischer Staatsbürger in Europa gekündigt.