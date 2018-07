ZEIT ONLINE: Es heißt, mit dem US-Koreaner Jim Young Kim werde erstmals ein "Technokrat" die Weltbank übernehmen.

Erich Vogt: Kim ist kein Technokrat, er ist Entwicklungsexperte. Der erste Präsident in der gut sechzigjährigen Geschichte der Weltbank, dem man nicht erklären muss, was Entwicklungszusammenarbeit ist. Er weiß, wie Armut aussieht und wie sie erfolgreich bekämpft werden kann. Die von ihm gegründete Nichtregierungsorganisation "Partners in Health" hat Millionen Menschen erfolgreich gegen Tuberkulose behandelt, und als WHO-Direktor hat er ein ebenso erfolgreiches Programm für HIV/Aids-Patienten aufgelegt.

ZEIT ONLINE: Kommt es denn auf so etwas an? Ist es für den dauerhaften Einfluss nicht viel wichtiger, Verbindungen in die Politik zu haben, insbesondere in Washington ?

Vogt: Also, eines ist unbestritten: Kim ist anders als alle seine Vorgänger keiner, der sich in Washington als Strippenzieher einen Namen gemacht oder an der Wall Street viel Geld verdient hat. Obama wollte ihn , und er hat ihn durchgedrückt, gegen viel Widerstand aus dem Washingtoner Establishment. Kim wird also beweisen müssen, dass er das Zeug hat. Er wird klar sagen müssen, was die Weltbank unter seiner Führung will.

ZEIT ONLINE: Und was will er?

Erich Vogt Der Umwelt- und Entwicklungsexperte lehrt Internationale Entwicklungspolitik an der Elliott School of International Affairs der George Washington University in Washington, D.C.. Er beobachtet die Weltbank seit vielen Jahren.

Vogt: Für Kim sind erfolgreiche Entwicklungsstrategien und -programme solche, die ihre Wurzeln in den Dörfern und Gemeinden haben. Mit grandiosen Globalstrategien kann er nichts anfangen. Die Weltbank hat in ihrer Geschichte mehrere davon aufgelegt. Insgesamt mit wenig Erfolg gemessen am Aufwand.

ZEIT ONLINE: Einen so grundlegenden Kurswechsel müsste er erst mal nach innen und außen durchsetzen.

Vogt: Er wird für seinen Ansatz vor allem bei den Entwicklungsländern werben und bei den Europäern und Japanern. Wenn er die auf seiner Seite weiß, kommt das Durchsetzungsvermögen nach innen ganz automatisch.

ZEIT ONLINE: Man kann das auch ganz anders sehen: Washington benennt diesmal kein politisches Schwergewicht für die Weltbank, weil sie zu unwichtig geworden ist.

Vogt: Mit einem Schwergewicht aus dem Washingtoner Establishment oder der Bankenwelt – und damit Entwicklungspolitik im alten Stil – wäre der Widerstand gegen den Kandidaten Amerikas bei den Schwellen- und Entwicklungsländern vehement gewesen. Sonst wäre Lawrence Summers es gerne geworden.

ZEIT ONLINE: Entwicklungshilfen und Einfluss auf die Weltbank waren doch immer ein Instrument der amerikanischen Geopolitik. Hat Obama das aufgegeben?

Vogt: Obama weiß natürlich, dass die Weltbank an Bedeutung und Einfluss verloren hat. Die regionalen Entwicklungsbanken in Asien und Lateinamerika haben hingegen gewonnen. Die asiatische Entwicklungsbank ADB hat heute eine größere Kapitaldecke als die Weltbank. Auch die Sovereign Wealth Funds, die Global Funds und Stiftungen wie die Gates Foundation haben das Entwicklungsfeld aufgemischt. Und die BRICS-Staaten haben entschieden, eine "South Bank" für die Süd-Süd-Kooperation zu gründen.

Die Weltbank ist sicherlich noch eine bedeutende multilaterale Entwicklungseinrichtung, und Washington wird auch weiterhin versuchen, sie für geopolitische Aufgaben zu instrumentalisieren. Aber sie ist nun mal eine Einrichtung mit etwa 190 Anteilseignern, und die 16 Prozent Anteile der USA reichen lediglich noch als Sperrminorität. Damit jedoch lassen sich keine geopolitischen Sprünge mehr machen.