Investoren haben für Anleihen des Euro-Rettungsfonds EFSF erstmals Zinsen zahlen müssen, anstatt für die Schuldtitel Geld zu bekommen. Wie die Bundesbank mitteilte, gab der Fonds Anleihen im Gesamtwert von etwa 1,5 Milliarden Euro mit einer Laufzeit von sechs Monaten mit einem Zinssatz von minus 0,0113 Prozent aus. Negative Zinsen bedeuten, Investoren zahlen einen Aufschlag fürs Geldanlegen, anstatt ihn zu bekommen.

Die Nachfrage nach den Papieren des EFSF war nach Angaben der Bundesbank drei Mal so hoch wie das ausgegebene Volumen. Vielen Großinvestoren mangelt es derzeit an Alternativen, um ihr Geld anzulegen. Versicherungen oder Pensionskassen etwa sind durch Richtlinien gezwungen, einen großen Teil ihres Geldes in sichere Staatsanleihen zu investieren. Deswegen konnte auch die Bundesrepublik in jüngerer Zeit mehrfach Anleihen mit einem negativen Zins ausgeben, da die Papiere als sicher gelten und die Nachfrage hoch war. Auch die Niederlande , Belgien und Frankreich konnten beim Schuldenmachen bereits verdienen.

Als weiterer Grund für die starke Nachfrage gilt die Politik der Europäischen Zentralbank (EZB): Einerseits versorgt sie Europas Banken mit ausreichend frischem Geld, andererseits sind die Zinsen extrem niedrig – für Übernachteinlagen liegen sie sogar bei Null. Damit drückt sie die Renditen für Banken und Großanleger, die nach anderen Möglichkeiten für die Geldanlage suchen müssen.

Der Negativzins für EFSF-Anleihen ist auch bemerkenswert angesichts der Debatte über die Vergemeinschaftung von Schulden in der Euro-Zone. Vor allem in Deutschland ist die Sorge groß , dass bei gemeinsamen Staatsanleihen wie etwa den Euro-Bonds die Zinsen deutlich steigen könnten.

Hinter dem EFSF und seinen Anleihen stehen die 17 Staaten der Euro-Zone. Er wurde im Frühsommer 2010 gegründet und soll Euro-Länder wie Irland und Portugal mit Krediten versorgen, die weitgehend vom Kapitalmarkt abgeschnitten sind oder nur zu untragbar hohen Zinsen Geld bekommen.