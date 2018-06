Die Rating-Agentur Moody's hat die Kreditwürdigkeit Italiens herabgestuft. Die Bewertung italienischer Staatsanleihen wurde um zwei Stufen von A3 auf Baa2 gesenkt. Zudem bleibe der Ausblick für das hoch verschuldete Euro-Land weiter negativ, teilte Moody's mit .

Es sei zu erwarten, dass die Kosten für die Refinanzierung der Staatsschulden weiter steigen oder das Land angesichts eines Vertrauensverlustes seinen Zugang zum Finanzmarkt verliert, hieß es zur Begründung der Herabstufung. Außerdem verwiesen die Analysten auf die Ansteckungsgefahr Griechenlands und Spaniens .

Angesichts einer sich verschlechternden wirtschaftlichen Entwicklung in Italien, die durch sinkendes Wachstum und steigende Arbeitslosenzahlen deutlich werde, steige auch das Risiko, die Sparziele zu verfehlen. Dies würde sich dann wiederum negativ auf das Vertrauen am Markt und die Möglichkeiten zur Beschaffung frischen Geldes auswirken.

Trotz der Herabstufung hat sich die Refinanzierung für Italien etwas verbilligt. Beim Verkauf von dreijährigen Staatsanleihen nahm die Regierung etwa 3,5 Milliarden Euro ein und musste dafür den Investoren nicht mehr so hohe Zinsen bieten wie zuletzt. Die durchschnittliche Rendite sank auf 4,65 Prozent und war damit so niedrig wie seit Mai nicht mehr. Auch bei zehnjährigen Anleihen sank der Zinssatz leicht auf 5,935 Prozent, stieg allerdings schnell wieder auf sechs Prozent.

Bereits am Donnerstag hatte Italien zu vergleichsweise günstigen Bedingungen frisches Geld an den Märkten bekommen. Mit einem Papier einer Laufzeit von einem Jahr seien 7,5 Milliarden Euro eingenommen worden, teilte das italienische Schatzamt mit. Die zu zahlende Rendite lag bei 2,697 Prozent, nachdem sie am 13. Juni noch bei 3,972 Prozent gelegen hatte.

Italien hat eine Schuldenlast von mehr als 1,9 Billionen Euro zu tragen. Die Regierung in Rom hat deshalb harte Einschnitte vorgenommen und sich zum Ziel gesetzt, 2013 einen ausgeglichenen Haushalt vorzulegen. Hierfür hob sie unter anderem das Renteneintrittsalter an, kürzte Ausgaben und erhöhte die Mehrwert- und Immobiliensteuer.