Der Warenhauskonzern Karstadt will 2.000 Stellen abbauen. Der Stellenabbau solle bis Ende 2014 so sozialverträglich wie möglich erfolgen, teilte das Unternehmen mit. Die Maßnahmen seien schmerzhaft, aber notwendig, wurde Karstadt-Chef Andrew Jennings in der Pressemitteilung zitiert .

Noch arbeiten bei Karstadt laut Unternehmensangaben 24.400 Angestellte in 119 Filialen. Der Stellenabbau soll vor allem über Frühpensionierungen, die Nichtverlängerung von befristeten Verträgen sowie den freiwilligen Austritt von Beschäftigten aus dem Unternehmen erfolgen.

Karstadt verwies auf "herausfordernde Marktbedingungen" der Euro-Schuldenkrise, das Unternehmen weise noch "komplexe Altstrukturen" auf. Daher wolle der Konzern seine Strukturen und Prozesse weiter vereinfachen und damit das Unternehmen langfristig auf die "passende Größe" bringen. Filialschließungen oder der Verkauf von Unternehmensteilen seien derzeit jedoch nicht geplant, sagte Jennings der Frankfurter Allgemeinen Zeitung .

Zudem kündigte das Unternehmen an, nach Ablauf des Sanierungstarifvertrags zum Flächentarifvertrag zurückzukehren. Mit dem befristeten Verzicht auf Gehaltsbestandteile wie Urlaubs- und Weihnachtsgeld hatten die Mitarbeiter seit 2009 einen wichtigen Beitrag zum Erhalt des traditionsreichen Unternehmens geleistet. Durch die Rückkehr zum Flächentarifvertrag zum 1. September erwartet das Unternehmen jährlich zusätzliche Kosten von 50 Millionen Euro. Einer möglichen Verlängerung der Kürzungen hatte die Gewerkschaft ver.di zuvor eine Absage erteilt.

"Völlig falsches Signal"

Auf den angekündigten Stellenabbau reagierte ver.di mit scharfer Kritik. "Das ist ein völlig falsches Signal an die Belegschaft und die Kunden", sagte Gewerkschaftssprecher Christoph Schmitz. Die Karstadt-Beschäftigten hätten durch den Sanierungstarifvertrag bereits erheblich zum Umbau des Warenhauskonzerns beigetragen.

Das Problem bei Karstadt seien demnach "nicht die Personalkosten, sondern fehlende Investitionen in die Modernisierung der Filialen und die Sortimentsgestaltung". Dies gelte vor allem für die klassischen Warenhäuser. Karstadt brauche motivierte und engagierte Mitarbeiter, auch für die nötige fachliche Beratung. Die Gewerkschaft wolle erreichen, dass möglichst viele Stellen erhalten bleiben.

Karstadt war 2010 nach einer Bieterschlacht von dem Investor Nicolas Berggruen aus der Insolvenz übernommen worden. Die Karstadt-Insolvenz war damals Teil der Pleite des Mutterkonzerns Arcandor – der größten Insolvenz in der deutschen Nachkriegsgeschichte. Dem Konzern zufolge wurden seither etwa 160 Millionen Euro in das Unternehmen investiert.