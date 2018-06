Indonesien will deutsche Leopard-2-Kampfpanzer kaufen. Nach einem Gespräch mit Bundeskanzlerin Angela Merkel ( CDU ) in Jakarta sagte Staatspräsident Susilo Bambang Yudhoyono auf die Frage, ob Medienberichte über eine indonesische Anfrage nach 100 Panzern dieses Typs stimmten: "Alles, was wir nicht allein machen können, müssen wir kaufen von befreundeten Staaten." Das seien zum Beispiel die USA , Australien "und jetzt Deutschland".

Die deutsch-indonesische Verteidigungszusammenarbeit sei Bestandteil der sogenannten Jakarta-Erklärung, die bei Merkels Besuch fortgeschrieben worden sei. Merkel sagte, es habe keine Gespräche über Details gegeben.

Yudhoyono kündigte an: "Alles wird transparent und offen gemacht." In Deutschland entscheidet allerdings der geheim tagende Bundessicherheitsrat über Rüstungsgeschäfte und gibt die Beschlüsse erst im Jahresbericht bekannt.

Ersten 15 sollen im Oktober geliefert werden

Vor Merkels Besuch war in deutschen Regierungskreisen zurückgewiesen worden, dass ein Export der Panzer angebahnt werden könnte. Unter Berufung auf die Jakarta Post hatten jedoch mehrere Medien berichtet, Indonesien wolle 100 gebrauchte Panzer kaufen. Die ersten 15 sollten im Oktober geliefert werden.

Yudhoyono versicherte, er werde nie Waffen gegen das eigene Volk einsetzen. In den Jahren der Wirtschaftskrise habe Indonesien in soziale Projekte investieren müssen. Für die Verteidigung sei kein Geld vorhanden gewesen. Jetzt sei die Ausrüstung veraltet. Die indonesische Armee müsse modernisiert werden, um dem Land eine stabile Verteidigung zu garantieren.