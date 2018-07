Die Politik bekommt die Schuldenkrise in der Euro-Zone nicht in den Griff. Beschlüsse wie die vom EU-Gipfel in Brüssel Ende Juni können die Märkte allenfalls kurzfristig beruhigen.

Ein Grund dafür ist, dass der notwendige Strukturwandel in den Krisenländern noch lange anhalten und mit schwacher Produktion und hoher Arbeitslosigkeit einhergehen wird. Verschärft wird dieses Problem durch den Teufelskreis zwischen Staatsfinanzen, Realwirtschaft und Finanzindustrie. Die Banken in den Krisenländern halten in erheblichem Maße Staatsanleihen ihrer nationalen Regierungen. Zweifel an der Solvenz des Staates führen so sofort zu Verwerfungen im Bankensektor. Umgekehrt sind viele Staaten nicht in der Lage, ihr marodes Bankensystem alleine zu stabilisieren, ohne selbst in eine Schuldenspirale zu geraten. Die Brüsseler Gipfelbeschlüsse gehen in diesem Punkt zwar in die richtige Richtung, bleiben aber unzureichend.

Um diese Spirale zu durchbrechen, wird seit Längerem über einen gemeinsamen europäischen Schuldentopf diskutiert. Die deutsche Politik lehnt eine pauschale Vergemeinschaftung der Schulden zu Recht ab. Ohne funktionierende Regeln für die nationale Finanzpolitik würde ein solcher Schritt zu einem massiven Anstieg der Verschuldung im Euro-Raum führen.

Es existieren aber mittlerweile einige Vorschläge, die diesen Bedenken Rechnung tragen und dennoch Erleichterung für die Krisenländer bringen dürften. Zu nennen sind insbesondere der Schuldentilgungsfonds des deutschen Sachverständigenrats und der "Blue bond/Red bond"-Vorschlag des Brüsseler Bruegel-Instituts. In beiden Ansätzen wird nur jeweils ein Teil der Staatsschulden vergemeinschaftet.

Schulden teilweise vergemeinschaften

Der Sachverständigenrat schlägt vor, nur die Schulden über der im Maastricht-Vertrag gesetzten Grenze von sechzig Prozent des Bruttoinlandsprodukts in gemeinsame Schulden umzuwandeln. Bruegel will demgegenüber die Schulden unter der 60-Prozent-Marke (blue bonds) vergemeinschaften. Die Krisenländer würden dann auf die Schulden, die über der Marke liegen (die so genannten red bonds) höhere Zinsen zahlen, da diese nicht gemeinschaftlich besichert sind. So entstünde ein starker Anreiz, diese Schulden schnell abzubezahlen.

Ferdinand Fichtner leitet die Abteilung Konjunkturpolitik des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) in Berlin.

Auch mit dem Vorschlag des Sachverständigenrats reduziert sich die Zinsbelastung der Krisenländer. Im Gegenzug müssen sie aber einem raschen Abbau der nationalen (aber von der Gemeinschaft besicherten) Schulden vertraglich zustimmen.

Ein weiterer Vorschlag sind die sogenannten Euro-Bills. Staaten können Schulden mit einer Laufzeit von bis zu einem Jahr und bis zu einer Höhe von zehn Prozent des Bruttoinlandsprodukts auf diese Weise mit einer gemeinschaftlichen Haftung refinanzieren. Der Vorteil: Die Länder binden sich nur für begrenzte Zeit. Lehnt beispielsweise der deutsche Bundestag eine weitere Mitgliedschaft in dem System ab, so kann Deutschland nach 18 Monaten komplett wieder auf die Finanzierung über normale Bundesanleihen umstellen.

So entsteht ein glaubhaftes Druckmittel für mehr finanzpolitische Disziplin in Europa, denn das Ausscheiden Deutschlands oder anderer solide wirtschaftender Länder würde die Zinsen für die verbleibenden Länder erhöhen.