Die Europäische Union will Spanien nach Aussage von EU-Diplomaten ein Jahr mehr Zeit einräumen, um das Defizitziel von drei Prozent zu erreichen. Spanien müsse das Ziel dann erst bis 2014 erfüllen, hieß es. "Das ist kein einseitiger Schritt", sagte ein Diplomat. Das Land müsse notwendige Kürzungen für dieses Ziel durchsetzen. Die Entscheidung wird auf einem Treffen der Minister am Dienstag erwartet.

Die EU-Kommission hatte bereits vor einigen Wochen vorgeschlagen, Spanien zum Abbau des Haushaltsdefizits ein Jahr mehr Zeit einzuräumen. Im Gegenzug soll die Regierung in Madrid zusätzliche Sparmaßnahmen beschließen. Der spanische Wirtschaftsminister hatte am vergangenen Dienstag bereits neue Schritte angekündigt .

Am Nachmittag trifft sich die Euro-Gruppe zu Beratungen über ein Hilfsprogramm für Spanien. Das Land benötigt Unterstützung in Milliardenhöhe, um seinen angeschlagenen Bankensektor zu stützen. Zudem befassen sich die Euro-Finanzminister mit dem Hilfsgesuch Zyperns und dem Stand der vereinbarten Spar- und Reformmaßnahmen in Griechenland. Die neue Regierung in Athen fordert eine Anpassung, da das Programm "teilweise entgleist" sei.

Die Lage auf den Anleihemärkten in Spanien hatte sich kurz vor dem Treffen wieder verschlechtert. In Spanien stieg die Rendite für zehnjährige Staatspapiere im Vormittagshandel erstmals seit Mitte Juni wieder über die Marke von sieben Prozent. Bei Börsenschluss am Freitag hatte die Rendite bei 6,912 Prozent gelegen. Das Überschreiten der Schwelle von sieben Prozent gilt als kritisch, weil die Refinanzierungskosten dann längerfristig nicht mehr tragbar sind.

Auf dem EU-Gipfel Ende Juni waren auf Druck Spaniens und Italiens direkte Bankenhilfen sowie ein Aufkauf von Staatsanleihen reformwilliger Mitgliedsländer durch die Euro-Rettungsfonds vereinbart worden. Spaniens Regierung hatte kurz vor dem Gipfel zudem offiziell Finanzhilfen der Euro-Zone für die angeschlagenen Banken des Landes beantragt. Spanien wurden bis zu 100 Milliarden Euro in Aussicht gestellt.