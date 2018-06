Die Rezession in Spanien hat sich weiter verschärft: Im zweiten Quartal sank die Wirtschaftsleistung des Landes um 0,4 Prozent im Vergleich zum Vorquartal, teilte das spanische Statistikamt mit. Grund für den Rückgang sei eine schwache Inlandsnachfrage gewesen. Zum Teil sei dieser Rückgang aber von einer "positiven Entwicklung" der Nachfrage aus dem Ausland ausgeglichen worden.

Spanien befindet sich seit dem Platzen einer riesigen Immobilienblase i n einer wirtschaftlichen Abwärtsspirale . Im ersten Quartal war das Bruttoinlandsprodukt (BIP) um 0,3 Prozent zurückgegangen. Das Sparprogramm der Regierung erschwert zusätzlich die Rückkehr zum Wirtschaftswachstum.

Die Regierung in Madrid rechnet erst ab 2014 wieder mit einem Aufschwung. In diesem Jahr wird das BIP ihrer Prognose zufolge um 1,5 Prozent schrumpfen, 2013 dann um 0,5 Prozent. Die Arbeitslosigkeit liegt bei einem Rekordhoch von 24,6 Prozent; von den jungen Spaniern ist sogar mehr als jeder zweite ohne Job.

In Folge der geplatzten Immobilienblase ist vor allem das spanische Bankensystem in Schieflage geraten. Die Euro-Länder haben deshalb bereits Finanzhilfen von bis zu 100 Milliarden Euro in Aussicht gestellt. Zudem muss das Land wegen seiner hohen Schulden immer höhere Zinsen für neue Kredite an den Märkten bezahlen. Diese hohen Kosten für die Staatsfinanzierung schüren aber Sorgen, dass das Land als Ganzes unter den Euro-Rettungsschirm muss. Die Regierung um Ministerpräsident Mariano Rajoy will das mit einem Sparprogramm über 65 Milliarden Euro verhindern.