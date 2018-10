Patienten müssen sich in der kommenden Woche auf lange Wartezeiten beim Arzt einstellen. Nachdem sich die niedergelassenen Ärzte bei den Honorarverhandlungen mit den Krankenkassen nicht durchsetzten konnten, planen 14 Ärzteverbände bundesweite Protestaktionen. Dazu sollen Praxisschließungen gehören, ebenso wie verringerte Arbeitszeiten der Ärzte auf das gesetzliche Mindestmaß von 20 Stunden pro Woche. Patienten, die häufig kontrolliert werden müssten, sollten sich gleich in stationäre Behandlung begeben, "da wir dafür in den kommenden Tagen und Wochen keine Zeit haben werden", heißt es in einer Erklärung der Ärzte . In dem Papier wird das Gesundheitsministerium aufgefordert, den bisherigen Honorarbeschluss zu beanstanden. Die Krankenkassen und der Schlichter Jürgen Wasem erhalten bis Montag Zeit, den Beschluss nachzubessern. "Sonst werden die Streikmaßnahmen unmittelbar beginnen".

Zu den Unterzeichnern der Erklärung gehören unter anderem der Berufsverband Deutscher Internisten, der NAV-Virchow-Bund sowie die Berufsverbände Niedergelassener Kardiologen und der Kinder- und Jugendärzte. Auch andere große Ärzteverbände, die an dem Aufruf nicht beteiligt sind, drohen mit Protestmaßnahmen.

Der Präsident der Freien Ärzteschaft, Martin Grauduszus, sagte, er rechne auf kurz oder lang mit einem ähnlichen Protest der Ärzte wie im Jahr 2006, als die Mediziner mit Protestaktionen auf ihre Belange aufmerksam machten. Mögliche Schritte seien Demonstrationen, Praxisschließungen und Notfall-Sprechstunden. Laut dem Sprecher des Virchow-Bundes, Klaus Greppmeir, sind auch zentrale Protestveranstaltungen in Berlin denkbar.

Konkret ist neben Praxisschließungen unter anderem geplant, dass die Kardiologen alle Patienten mit akutem Vorhofflimmern und anderen akuten Herzerkrankungen umgehend in die Kliniken überweisen, anstatt sie ambulant zu behandeln. Die hausärztlich tätigen Allgemeinmediziner und Kinderärzte sollen die Arbeitszeiten auf das gesetzlich vorgeschriebene Mindestmaß reduzieren. Anfragen von gesetzlichen Krankenkassen würden nur nachrangig oder gar nicht behandelt.

Auch in den gynäkologischen Praxen seien lange Wartezeiten zu erwarten. Patienten mit Hörsturz oder Schwindelsymptomen, die bei HNO-Ärzten vorstellig werden, sollen an Kliniken weitergeleitet werden. Die niedergelassenen Lungenärzte werden der Erklärung zufolge keine Sauerstoffpatienten mehr behandeln. Auch die Spiegelung der Lunge soll stationär und nicht ambulant erfolgen.

Streit "nicht auf dem Rücken der Patienten austragen"

Die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) war mit ihren Honorarforderungen in Verhandlungen mit den Krankenkassen gescheitert. Die Ärzte hatten eine Erhöhung der Honorare um elf Prozent gefordert, aber nur eine Steigerung um 0,9 Prozent erreicht. Statt der geforderten 3,5 Milliarden Euro sollen sie 2013 mindestens 270 Millionen Euro mehr bekommen . Am kommenden Montag wird noch über Einzelheiten weiterverhandelt.

Die Bundesregierung ermahnte die Mediziner. "Das darf nicht auf dem Rücken der Patienten ausgetragen werden", sagte ein Sprecher des Bundesgesundheitsministeriums. Das Ministerium könne in dem Verfahren lediglich prüfen, ob es rechtmäßig abgelaufen sei. Eine inhaltliche Beurteilung sei nicht vorgesehen. Beide Seiten könnten gegen den Beschluss allerdings klagen.

Kritik äußern die Ärzte insbesondere an den Krankenkassen. Diese hätten vor den Verhandlungen mehrfach mit Studien und Erhebungen den Eindruck zu erwecken versucht, dass die Ärzte zu viel verdienten oder nicht genug arbeiteten, sagte Hartmannbund-Sprecher Michael Rauscher. Verbandschef Klaus Reinhardt sprach gar von einer "Bankrotterklärung der politischen Rahmengestalter" durch das Verhalten der Kassen.