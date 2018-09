Die Euro-Krise macht Deutschland zu einem immer attraktiveren Zuwanderungsland für Jobsucher aus dem europäischen Mittelmeerraum. Vor allem arbeitslose Griechen und Spanier hätten in den vergangenen Monaten verstärkt nach Arbeitsmöglichkeiten in Deutschland gesucht, heißt es in einem Hintergrundpapier der Bundesagentur für Arbeit (BA).

Die Bundesagentur schließt nicht aus, dass einige der Portugiesen, Spanier, Griechen und Italiener bereits in Deutschland gelebt haben und erst jetzt einen Job gefunden haben. Wahrscheinlich seien aber die meisten zugewandert. "Dass diese Anstiege mit der Schuldenkrise in diesen Ländern zusammenhängen, kann plausibel vermutet werden", schreibt die BA. Ende Mai war die Zahl der Beschäftigten mit einem griechischen, spanischen, portugiesischen oder italienischen Pass jedenfalls im Vergleich zum Vorjahr um 6,5 Prozent auf 452.000 gestiegen. Die Gesamtzahl der Erwerbstätigen in Deutschland war dem Bericht zufolge in diesem Zeitraum lediglich um 1,6 Prozent gewachsen.

Den stärksten Anstieg verzeichnete die Bundesagentur bei Spaniern und Griechen: Ende Mai hatten in Deutschland etwa 11,5 Prozent mehr Spanier und 9,8 Prozent mehr Griechen einen Job in Deutschland als vor einem Jahr. Die Zahl der in Deutschland beschäftigten Portugiesen wuchs um 5,9 Prozent, die der Italiener um 4,2 Prozent. Insgesamt arbeiteten Ende Mai 117.700 Griechen, 46.000 Spanier, 55.600 Portugiesen und 232.800 Italiener in Deutschland.

Die Zahl der Arbeitssuchenden aus Südeuropa ist dem Papier der Bundesagentur zufolge je nach Nation sehr unterschiedlich. Während die Zahl der Italiener auf Jobsuche im Juni verglichen zum Vorjahr mit 6,4 Prozent überdurchschnittlich stark sank, ist die Zahl der arbeitssuchenden Spanier seit Juni 2011 um 10,5 Prozent auf knapp 8.000 gestiegen. Die Zahl der als arbeitssuchend registrierten Griechen stieg binnen Jahresfrist um 4,1 Prozent auf 26.800. Unter den in Deutschland lebenden Portugiesen gab es im Juni mit 8.500 Arbeitssuchenden fast so viele wie vor einem Jahr.