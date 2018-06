Die Verteilung von Mehrkosten für den Ausbau der Windenergie erzeugt Streit in der Bundesregierung . Verbraucherministerin Ilse Aigner ( CSU ) blockiert den Entwurf von Umweltminister Peter Altmaier ( CDU ) und Wirtschaftsminister Philipp Rösler ( FDP ), wonach Verzögerungen und Pannen bei der Netzanbindung von See-Windparks teilweise von den Stromverbrauchern bezahlt werden sollen. Aigners Ministerium schreibt in einer Stellungnahme zu dem Referentenentwurf, die Regelungen gingen eindeutig zu Lasten des Stromverbrauchers. "Sie sind kaum beherrschbar und mit marktwirtschaftlichen Prinzipien nicht zu vereinbaren", heißt es.

Nach den Plänen von Altmaier und Rösler sollen Offshore-Windparkbesitzer bei längerem Stillstand ihrer Anlagen wegen Leitungsstörungen einen Ausgleich bekommen: für jede nicht eingespeiste Kilowattstunde Strom eine Entschädigung in Höhe von 90 Prozent der gültigen Windstrom-Fördersätze. Das Verbraucherministerium zeigte sich erstaunt über diese geplante Mehrbelastung der Verbraucher. Wegen der gravierenden Einwände könne das Bundeskabinett die Haftungsregelungen nicht wie geplant am 29. August beschließen.

Die Neuregelung ist ein wichtiges Projekt von Rösler und Altmaier . Auf die Stromkunden sollen maximal 0,25 Cent je Kilowattstunde umgelegt werden. Aigners Ministerium kritisiert, dass große Stromverbraucher nur maximal 0,05 Cent Haftungsumlage zahlen sollen. Diese Ungleichbehandlung lehne man ab. Allerdings begünstigt die Bundesregierung auch bei den anderen Ökoenergie-Förderkosten große Stromverbraucher. Bisher ist völlig unklar, welche Summen durch aktuelle und noch zu erwartende Verzögerungen entstehen können. Experten sprechen von hohen dreistelligen Millionenbeträgen pro Jahr.

"Blackout bei Aigner"

Durch diese Haftungsübernahme sollen Netzbetreiber wie der niederländische Konzern Tennet ermuntert werden, Windkraftanlagen anzuschließen. Tennet hat bisher große Probleme, Investoren zu finden. Bis zu 15 Milliarden Euro an Kapital fehlen, um alle geplanten Anschlüsse zu realisieren. Altmaier und Rösler hoffen durch die Haftungsregelung den Investitionsstau aufzulösen, der manche Offshore-Projekte um Jahre verzögern könnte. Denn bisher ist unklar, wer bei Ausfällen haftet. Schadenersatzkosten sollen dem Entwurf zufolge allerdings nur auf den Strompreis umgelegt werden, wenn kein Vorsatz des Netzbetreibers nachgewiesen werden kann.

Niedersachsens FDP-Umweltminister Stefan Birkner sprach von einem "Blackout bei Aigner". "Die CSU torpediert die Energiewende", sagte Birkner. "Frau Aigners Position ist unverantwortlich, sie gefährdet Investitionen und Arbeitsplätze in Norddeutschland."

Kritiker vermuten bayerische Attacke gegen Windenergie

Koalitionskreise vermuten hinter der Attacke auch einen von der CSU in Bayern befeuerten Widerstand gegen einen zu starken Ausbau der Windenergie auf See, wodurch Bayern von diesen Stromlieferungen abhängig werden könnte. Der bayerische Ministerpräsident Horst Seehofer (CSU) will unter anderem durch einen Zubau bei Biogasanlagen weitgehend unabhängig bleiben, er brachte dafür auch die Idee eines landeseigenen Energieversorgers ins Spiel. Bayern hat das Problem, dass es bisher sehr stark abhängig von Atomkraft war.

Aber auch ein stärkerer Ökoenergie-Ausbau in Bayern müsste wegen steigender Förderzahlungen über den Strompreis bezahlt werden. Schon jetzt erhält Bayern von den zuletzt jährlich 16,4 Milliarden Euro an Förderzahlungen das meiste Geld. "Regionale Interessen gegeneinander auszuspielen kann nicht im Sinn der Verbraucher sein", kritisierte FDP-Minister Birkner und forderte Aigner auf, die Blockade aufzugeben. Das verlangte auch das Offshore-Industrienetzwerk WAB. Eine weitere Verzögerung des Gesetzes gefährde Investitionen und Arbeitsplätze in ganz Deutschland, so der Branchenverband.

Der Ausbau von Offshore-Windanlagen verzögert sich seit Jahren. Die Windräder sollen eigentlich künftig den größten Teil des Zuwachses an erneuerbaren Energien bringen. Die Haftungsregeln waren in monatelangen Vorgesprächen mit Industrie, Versorgern sowie Umwelt- und Wirtschaftsministerium ausgearbeitet worden.