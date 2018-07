Der Präsident der Europäischen Zentralbank , Mario Draghi , will laut einem Zeitungsbericht die Schuldenkrise mit Hilfe einer Doppelstrategie eindämmen. Der Plan, den Draghi am heutigen Donnerstag vorstellen will, sieht nach Informationen der Süddeutschen Zeitung eine konzertierte Aktion der Zentralbank und des künftigen Euro-Rettungsschirms ESM vor.

Beide Institutionen sollten demnach den Kauf von Staatsanleihen etwa von Spanien oder Italien koordinieren, um so die Zinslast dieser Länder zu senken. Dabei würde der ESM den Regierungen in kleinerem Umfang direkt Anleihen abkaufen, während die Notenbank zugleich Papiere erwirbt, die bereits auf dem Markt gehandelt werden, berichtet die Zeitung.

Die Zentralbank hat bereits für 211 Milliarden Euro Anleihen geschwächter Euro-Länder erworben. Der Aufkauf ist nicht unumstritten, seit diesem Frühjahr ruht er. Denn die Zentralbank greift damit in die Euro-Rettung ein, ohne dass das politisch im Einzelnen legitimiert ist.

Weg in die Inflationsunion

Insbesondere Deutschland, die Niederlande und Finnland sind dagegen. Auch die Bundesbank hält wenig davon, weil es die profitierende Regierung nicht dazu verpflichtet, im Gegenzug für die Hilfen wirtschaftliche Reformen einzuleiten und den Haushalt zu sanieren. Die Kritiker befürchten steigende Preise. Bundeswirtschaftsminister Philipp Rösler warnte vor dem "Weg in eine Inflationsunion". Dagegen befürworten Großbritannien , die USA und die südlichen Krisenstaaten Europas den Ankauf.

Der finnische Ministerpräsident Jyrki Katainen sprach sich dafür aus, dass der Rettungsfonds ESM künftig Staatsanleihen direkt von Krisenländern wie Italien kauft. Im Gegenzug sollten die Länder Staatseigentum als Sicherheit hinterlegen, sagte er der italienischen Tageszeitung La Stampa .

Draghi hatte in der vergangene Woche angekündigt, dass die Zentralbank im Rahmen ihres Mandats alles tun werde , um den Euro zu retten. Bundeskanzlerin Angela Merkel und Frankreichs Präsident Hollande hatten sich kurz darauf ähnlich geäußert. Die Reaktionen am Finanzmarkt waren seither positiv, neue Zinssprünge für Staatsanleihen blieben aus.

Hoffen auf Konkretisierung

Im EZB-Rat, der am heutigen Donnerstag tagt, zeichne sich eine Mehrheit dafür ab, die Käufe wieder aufzunehmen und sie mit den Regierungen zu koordinieren, berichtet die Süddeutsche Zeitung . Einen offiziellen Beschluss dazu werde der Rat aber wohl noch nicht fassen. Wahrscheinlicher sei, dass Draghi seine Aussage aus der vergangenen Woche konkretisiert.

Eine endgültige Entscheidung über neue Ankäufe würde dann nach dem 12. September fallen. An diesem Tag will das Bundesverfassungsgericht sein Urteil über die Errichtung des ESM verkünden. Der Fonds soll den provisorischen Schutzschirm EFSF ersetzen.

Auch mit einer Zinssenkung ist nicht zu rechnen. Fachleute vermuten, dass der EZB-Rat den Leitzins frühestens im September weiter verringern könnte. Er hatte den Leitzins bei seiner vergangenen Tagung Anfang Juli auf 0,75 Prozent verringert – erstmals seit Einführung des Euro unter ein Prozent.