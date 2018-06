Die Schweiz will Deutschland im Streit über das Steuerabkommen entgegenkommen. Wie der Focus berichtet, strebt die Schweizer Regierung an, zeitgleich mit Inkrafttreten des Abkommens auch sogenannte Gruppenanfragen deutscher Finanzbehörden zuzulassen. Damit könnten die deutschen Finanzämter rückwirkend bis zum 1. Januar 2011 auch die Namen von Steuerflüchtlingen erhalten, die ihr Kapital aus der Schweiz vor Inkrafttreten des Abkommens in ein Drittland verlagert hätten. Denn ein Hauptkritikpunkt an dem auf Regierungsebene bereits geschlossenen Steuerabkommen ist, dass Steuerflüchtlinge genügend Zeit haben, ihr Geld in Steuerparadiesen zu sichern. Die SPD-regierten Länder wollen es im Bundesrat stoppen.

Laut Focus soll ein entsprechendes Gesetz noch im Herbst das Schweizer Parlament, den Nationalrat, passieren und zeitgleich mit dem Steuerabkommen in Kraft treten. Das Abkommen selbst müsse dafür nicht neu verhandelt oder geändert werden. Die erweiterte Auskunftspflicht solle es SPD-geführten Bundesländern ermöglichen, dem Steuerabkommen doch noch zuzustimmen.

Westerwelle appelliert an rot-grün geführte Länder



Bisher hat sich die Schweiz strikt gegen solche Gruppenanfragen gesperrt. Dem Bericht nach stimmte sie aber Mitte Juli dieser Möglichkeit im sogenannten OECD-Standard für Steueramtshilfe zu. Damit könnten deutsche Finanzämter künftig grundsätzlich auch erfolgreiche Anfragen an ihre Schweizer Kollegen übermitteln, ohne die Namen möglicher Steuersünder zu kennen.



Die rückwirkende Anfrage soll ab dem kommenden Jahr möglich sein. Weiterhin verboten bleiben sollen allerdings sogenannte Fischzüge, in denen die Suche nicht näher eingegrenzt werden muss.



Unter anderem Außenminister Guido Westerwelle ( FDP ) hatte am Freitag an die rot-grün geführten Länder appelliert, das Steuerabkommen schnellstmöglich zu ratifizieren. Vor allem aber das SPD-geführte Nordrhein-Westfalen besteht darauf, auch weiterhin CDs mit Daten deutscher Bankkunden in der Schweiz erwerben zu können, um so Steuersünder aufzuspüren.