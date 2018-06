Das Wachstum der deutschen Wirtschaft hat sich im zweiten Quartal 2012 verlangsamt. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) stieg von April bis Juni um 0,3 Prozent im Vergleich zum ersten Quartal, wie das Statistische Bundesamt mitteilte.

Das Wachstum fiel damit zwar etwas stärker aus als von Ökonomen erwartet. Sie hatten mit einem Plus von 0,2 Prozent gerechnet. Zu Jahresbeginn hatte die Wirtschaft allerdings noch um 0,5 Prozent zugelegt.

Für das Wachstum sorgten nach Angaben des Bundesamts die gut laufenden Exporte und der Konsum im Inland. Die Ausfuhren seien stärker gestiegen als die Einfuhren, private und öffentliche Haushalte hätten mehr Geld ausgegeben als im ersten Quartal. Dies glich demnach aus, dass die Unternehmen mittlerweile weniger Geld für Investitionen hätten.

Die französische Wirtschaft dagegen ist im dritten Quartal in Folge nicht gewachsen. Wie das Statistikamt Insee mitteilte, wurde auch für die Monate April bis Juni eine Stagnation im Vergleich zum Vorquartal registriert. Bereits im Schlussquartal 2011 sowie im ersten Quartal war die zweitgrößte Euro-Volkswirtschaft nicht gewachsen. Der strengen Definition nach steckt Frankreich damit weiter in einer – wenn auch kleinen – Rezession. Der Begriff wird verwendet, wenn das reale BIP zwei Quartale hintereinander nicht wächst oder schrumpft.

Österreich und die Niederlande schafften Plus

Insgesamt ist die Wirtschaft in der Euro-Zone im zweiten Quartal geschrumpft. Das Bruttoinlandsprodukt fiel um 0,2 Prozent im Vergleich zum Jahresbeginn, teilte das Statistikamt Eurostat mit. Im ersten Quartal hatte die Wirtschaftsleistung noch stagniert.

Einen stärkeren Einbruch verhinderte Deutschland mit seinem leichten Wachstum. Österreich und die Niederlande schafften ein Plus von 0,2 Prozent. Wesentlicher schlechter sieht es in den Krisenländern aus. In Italien brach das Bruttoinlandsprodukt um 0,7 Prozent ein, in Griechenland um 6,2, in Spanien um 0,4 Prozent, in Zypern um 0,8 Prozent, in Portugal um 1,2 Prozent. Belgien meldete ein Minus von 0,6 Prozent.