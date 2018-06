China und Russland wollen Handelsbarrieren im Pazifikraum abbauen. So solle die Wirtschaft der weltweit dynamischsten Region gestärkt werden, sagten die Präsidenten der beiden Staaten auf dem Gipfeltreffen der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (Apec) in Wladiwostok .

"Das Hauptziel ist es, Protektionismus in allen seinen Formen zu bekämpfen", sagte Russlands Präsident Wladimir Putin vor den Vertretern der insgesamt 21 Mitgliedstaaten der Apec. "Es ist wichtig, Brücken zu bauen, nicht Mauern." Negative Trends könnten nur durch eine Erhöhung des Handelsvolumens und der Kapitalströme überwunden werden.

Chinas Präsident will heimische Nachfrage stärken

Chinas Präsident Hu Jintao rief die Teilnehmerländer zum Einsatz für wirtschaftliches Wachstum auf. Er kündigte zugleich an, dass China die heimische Nachfrage stärken werde. Auch solle die Exportabhängigkeit der Wirtschaft verringert werden.

Auch US-Außenministerin Hillary Clinton , die US-Präsident Barack Obama vertrat, forderte eine engere wirtschaftliche Zusammenarbeit. Die Sicherung einer ausbalancierten und stabilen Wirtschaft sei zu komplex, als dass sie von einzelnen Staaten isoliert bewältigt werden könne.

Wachstumsmotor Asien

Das weltweite Wirtschaftswachstum beruht weiterhin zu einem Großteil auf der guten Entwicklung in Asien , auch wenn das chinesische Wachstum mit 7,6 Prozent im zweiten Quartal auf den niedrigsten Stand in drei Jahren gefallen ist.

China habe Probleme bei der Schaffung von Arbeitsplätzen, räumte Hu ein. Die Weltwirtschaft stehe vor wichtigen Weichenstellungen. Es müssten große Schwierigkeiten überwunden werden, um eine vollständige Erholung und stetiges Wachstum zu erreichen, sagte Hu vor Managern am Rande des Apec-Gipfels.

Langfristige Konkurrenz zur EU

Bei dem zweitägigen Treffen beraten die Teilnehmer darüber, wie das Wirtschaftswachstum in der asiatisch-pazifischen Region angekurbelt werden kann. Große politische Durchbrüche gab es in der Vergangenheit bei Apec-Gipfeln zwar nicht. Dennoch erwarten viele Beobachter, dass langfristig aus der Vereinigung eine Konkurrenz zur EU erwachsen könnte.

Derzeit allerdings gibt es noch viele regionale Konflikte im Pazifikraum. Nun sprach Hu von der "gemeinsamen Aufgabe" der Staaten in der Region, für "Frieden und Stabilität" zu sorgen. In diesem Zusammenhang rief der chinesische Staatschef auch zur Lösung der diversen territorialen Streitigkeiten zwischen Apec-Mitgliedern auf.

China streitet etwa mit Japan und Taiwan um die in Japan Senkaku und in China Diaoyu genannte Inselgruppe im Ostchinesischen Meer. Zudem erheben Japan und Südkorea gleichermaßen Anspruch auf eine Inselgruppe im Japanischen Meer, die in Südkorea Dokdo und in Japan Takeshima heißt. Weitere Konflikte gibt es etwa im Südchinesischen Meer.