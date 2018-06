Italiens ehemaliger Regierungschef Silvio Berlusconi hat Deutschland vorgeworfen, die EU-Partner in der Euro-Krise einem Spardiktat zu unterwerfen. Deutschland sei "ein Hegemonialstaat, der den anderen europäischen Ländern die Regel des Sparens und der Strenge diktiert", sagte Berlusconi in einem Interview mit der Internetzeitung Huffington Post . An Stelle des derzeitigen Regierungschefs Mario Monti wäre er weniger ein "Vasall Deutschlands".



Berlusconi kritisierte, die Regierung in Berlin erkläre, dass durch Sparen die Schulden reduziert werden könnten. "Dies ist eine Illusion: Die Staatsschulden werden durch eine Erhöhung des Bruttoinlandsprodukts verringert, was Entwicklung und Wachstum bedeutet", sagte Berlusconi.



Bei der Einführung des Euro seien Fehler gemacht worden, sagte der frühere Regierungschef. So sei zugelassen worden, dass er gegenüber dem Dollar aufgewertet wurde. Heute sei ein Ausstieg aus dem Euro aber schwierig.



Im November war Berlusconi wegen der Finanzkrise zurückgetreten. Seinem Nachfolger Monti wirft er vor, bei der Arbeitsmarktreform unter dem Druck der Linken eingeknickt zu sein. Zudem habe er lieber die Steuern erhöht, anstatt die Produktion und den Konsum zu fördern.



"Wir hätten uns mehr Mut gewünscht", sagte Berlusconi, der zuletzt als Ministerpräsident wegen der Verschleppung wichtiger Reformen kritisiert worden war. Nach dem Willen seiner Partei soll er bei der Parlamentswahl im Frühjahr 2013 erneut kandidieren. Ob er dies tut, lässt Berlusconi bislang offen.