Der britische Ölkonzern BP verkauft einen Teil seiner Ölfelder im Golf von Mexiko , um sich auf eine mögliche Erweiterung der Schadenersatzzahlungen wegen der Ölkatastrophe vor zwei Jahren vorzubereiten. Der US-Ölproduzent Plains Exploration & Production gab am Montag bekannt, von den Briten für 5,55 Milliarden Dollar Anteile an Öl- und Gasvorkommen in der Region zu übernehmen. Damit sichert sich PSP Zugriff auf Felder, die zuletzt 60.000 Barrel pro Tag förderten.

Die genaue Höhe der Schadensersatzzahlung steht noch nicht fest. In der vergangenen Woche hatte das US-Justizministerium dem Konzern grobe Fahrlässigkeit und mutwilliges Verhalten vorgeworfen. Den Briten droht dadurch eine Vervierfachung der Zahlungen auf bis zu 21 Milliarden Dollar. Der Prozess soll im Januar beginnen.

Im April 2010 war die BP-Bohrplattform Deepwater Horizon im Golf von Mexiko explodiert und hatte die schwerste Ölkatastrophe in der Geschichte der USA ausgelöst. Dabei starben elf Arbeiter. Fast 90 Tage floss unkontrolliert Öl ins Meer, weil BP das Leck nicht stopfen konnte. Die Ölpest hinterließ enorme Schäden in der Natur mit schweren Folgen für Fischerei und Tourismus.