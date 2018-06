Bundestagspräsident Norbert Lammert ( CDU ) hat EZB-Chef Mario Draghi für sein Angebot gedankt, dem Bundestag die Strategie der Europäischen Zentralbank zu erläutern. Lammert teilte mit , er werde sich darum bemühen, bald ein geeignetes Format für das Gespräch mit "besonders interessierten und beteiligten Abgeordneten" zu finden. Dafür wolle er mit dem Ältestenrat des Parlaments Gespräche führen.

Draghi hatte wegen der zum Teil massiven Kritik aus Deutschland an seiner Politik in der Euro-Krise angeboten, sich vor dem Bundestag zu erklären. "Sollte mich der Bundestag einladen, komme ich gerne", sagte Draghi der Süddeutschen Zeitung . "Das wäre eine gute Gelegenheit zu erklären, was wir tun."

Umfragen zufolge misstraut fast die Hälfte der Deutschen dem EZB-Präsidenten: Draghi wird vor allem für den Beschluss kritisiert, unbegrenzt Anleihen angeschlagener Euro-Länder zu kaufen , die unter hohen Zinsen leiden. Das Misstrauen vieler Deutscher erschwere seine Arbeit, sagte Draghi. "Ich muss mehr tun, um unsere Maßnahmen zu erklären", sagte der Italiener.

Union lehnt Rede im Plenum ab

Das Gesprächsangebot des EZB-Präsidenten wurde parteiübergreifend begrüßt. Allerdings hat die Unionsfraktion Bedenken gegen eine Rede im Plenum. "Ein großer Auftritt im Plenum wäre nicht angezeigt, weil dieser leicht dahingehend missverstanden werden könnte, dass die Zentralbank in eine Abhängigkeit von der Politik rückt", sagte ein Fraktionssprecher. "Gegen Gespräche mit den zuständigen Fachausschüssen wäre aber nichts einzuwenden."

Mehrere Ausschüsse wollen Draghi auch umgehend einladen. Es werde eine Einladung in den Haushaltsausschuss erstellt, sagte etwa die Ausschussvorsitzende Petra Merkel ( SPD ). "Wir freuen uns sehr auf einen Gedankenaustausch mit dem EZB-Präsidenten." Auch der Vorsitzende des Europa-Ausschusses, der CDU-Abgeordnete Gunther Krichbaum, lud Draghi direkt zu einem Treffen ein. "Wir greifen das Angebot gerne auf", sagte Krichbaum.

Erfreut reagierten auch Politiker von FDP , SPD und Grünen . "Das Angebot von EZB-Chef Draghi sollte der Bundestag unbedingt annehmen", sagte der finanzpolitische Sprecher der Grünen-Fraktion, Gerhard Schick. Jede Aktion, die die Transparenz der Geldpolitik erhöhe, sei wünschenswert. Ähnlich äußerte sich auch die Vorsitzende des Finanzausschusses, Birgit Reinemund (FDP).

Gern mit Draghi sprechen würde auch die SPD-Fraktion . Ihr haushaltspolitischer Sprecher Carsten Schneider sagte, er würde Draghi fragen, ob die EZB von Kanzlerin Angela Merkel zum Anleihenkaufprogramm gedrängt worden sei. Mit dem Programm beginne eine "Rutschpartie in eine Haftungsunion" ohne Einfluss auf die nationale Budget-Politik.