Die internationalen Finanzprüfer Griechenlands haben Zweifel an einigen Teilen des jüngsten Sparprogramms der Athener Regierung . Die Troika aus EU , Europäischer Zentralbank und Internationalem Währungsfonds hätte weitere Details angefordert, um dem Programm mit einem Volumen von zwölf Milliarden zustimmen zu können, sagte ein griechischer Regierungsmitarbeiter nach einem Treffen der Troika mit dem griechischen Finanzminister Yannis Stournaras.

Sollte die Regierung die fehlenden Angaben nicht liefern, würde der Sparplan abgelehnt. Griechische Medien berichteten, dass die internationalen Geldgeber zusätzliche Sparerfordernisse Athens auf etwa zwei Milliarden Euro beziffert hätten. Um die Sparvorgaben zu erreichen, habe die Troika Entlassungen im Öffentlichen Dienst vorgeschlagen. Für Athen käme dies jedoch einem Tabubruch gleich.

Die Inspektoren waren am Freitag in Athen eingetroffen, um den Fortschritt der Regierung bei der Umsetzung der im Rahmen des jüngsten Hilfspakets vereinbarten Reformen zu prüfen. Von ihrem Bericht hängt ab, ob Griechenland die nächste Hilfstranche in Höhe von 31,5 Milliarden Euro erhält.

Regierung erzielt keine Einigung

Die griechische Regierung hatte zuvor keine Einigung über die von der Troika geforderten Sparmaßnahmen erzielt. Ein Treffen von Regierungschef Antonis Samaras mit den Vorsitzenden der Koalitionsparteien brachte am Sonntagabend keine Ergebnisse.

"Wir haben nichts vereinbart und wir haben keine Entscheidung getroffen", sagte der Parteichef der linksdemokratischen DIMAR-Partei, Fotis Kouvelis. Für Mittwoch wurde eine neue Runde vereinbart.

Zur Koalitionsregierung unter Führung des konservativen Samaras gehören auch die Sozialisten von Evangelos Venizelos. Der Parteichef sagte, Differenzen herrschten insbesondere hinsichtlich geplanter Einschnitte bei Renten und Sozialleistungen .

Zugleich schloss Venizelos aus, dass die Koalition scheitern könne. Die Regierung sei entschlossen, die Sparmaßnahmen auf den Weg zu bringen. Samaras kommt an diesem Montag mit den Vertretern der Troika zusammen. Der Ministerpräsident hatte am Freitag zur raschen Auszahlung weiterer Hilfsgelder gedrängt.

Die Troika hatte zuvor Finanzminister Stournaras getroffen. Es sei ein "gutes Treffen" gewesen, sagte der dänische IWF-Vertreter Poul Thomsen. "Wir arbeiten Tag und Nacht", sagte der Deutsche Klaus Masuch, Chef der Delegation der EZB, zur Prüfung des Haushaltes. Aus Regierungskreisen verlautete, beide Seiten hätten "noch ein gutes Stück Weg" vor sich. Es habe eine "allgemeine Diskussion" gegeben.

Am Wochenende hatten die Opposition und die Gewerkschaften in der Hafenstadt Thessaloniki Zehntausende Menschen gegen das Sparpaket mobilisiert. Die Demonstranten warfen Samaras und seiner Regierungskoalition vor, "den Befehlen der Geldgeber-Troika zu gehorchen und das Land und seine Menschen in die Katastrophe zu führen". "Es reicht. Wir können nicht mehr", skandierten die Menschen.