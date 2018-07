Die spanische Regierung hat den strengsten Sparhaushalt in der jüngeren Geschichte des Landes verabschiedet. Der Budgetentwurf für das Jahr 2013 sieht nach Informationen des staatlichen Rundfunks RNE eine Entlastung von 40 Milliarden Euro vor, die mit Einsparungen und zusätzlichen Einnahmen erreicht werden soll.

Der vom Kabinett beschlossene Entwurf sieht nach Medienberichten für die einzelnen Ressorts Einsparungen von durchschnittlich zwölf Prozent vor. Die Gehälter der Beamten und der Angestellten im öffentlichen Dienst sollen das dritte Jahr in Folge nicht steigen, wie der Sender berichtete. Nur die Renten sollen erneut von der Sparpolitik ausgenommen werden und 2013 um ein Prozent steigen.

Die viertgrößte Wirtschaft der Euro-Zone sieht sich zu diesem Sparkurs gezwungen, weil sie ihr Haushaltsdefizit abbauen muss . In diesem Jahr hatte die konservative Regierung von Ministerpräsident Mariano Rajoy den Spaniern bereits Einsparungen und Steuererhöhungen in Höhe von 27,3 Milliarden Euro zugemutet.

Zinslast lässt Ausgaben 2013 steigen

Trotz der Einsparungen werden die Ausgaben des Staates 2013 im Vergleich zum Vorjahr nicht sinken, sondern ansteigen. Dies geht vor allem darauf zurück, dass Spanien für Staatsanleihen hohe Risikoaufschläge auf die Zinssätze zahlen muss. Nach Informationen der Zeitung El País wird die Zinslast 2013 voraussichtlich um 9,1 auf 38 Milliarden Euro steigen. Damit wird der spanische Staat für die Zinsen deutlich mehr ausgeben als für die Löhne und Gehälter sämtlicher staatlicher Bediensteten.

Spanien hatte sich bei der Europäischen Union dazu verpflichtet, die Neuverschuldung von 8,9 Prozent (2011) auf 6,3 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) in diesem Jahr zu senken. In den ersten acht Monaten dieses Jahres hatte das Defizit jedoch zugenommen, sodass Experten bezweifeln, ob Spanien sein Defizitziel erreichen wird.

Bankenkrise verschärft Wirtschaftsprobleme

Die Regierung Rajoys hat aufgrund der Sparpolitik deutlich an Zuspruch in der Bevölkerung verloren . Allerdings liegt seine konservative Volkspartei (PP) in Umfragen noch immer deutlich vor den Sozialisten (PSOE).

In Spanien wird die Wirtschafts- und Finanzkrise von einer Krise der Banken verschärft . Es ist der Regierung nicht gelungen, die maroden Geldhäuser mit eigenen Mitteln zu sanieren, sodass Spanien die EU um Hilfe bitten musste. Brüssel sagte Kredithilfen von bis zu 100 Milliarden Euro zu. Ein Bankenprüfbericht, dessen Ergebnisse an diesem Freitag veröffentlicht werden, soll nähere Aufschlüsse darüber bringen, welche Summen die Geldhäuser wirklich benötigen.

Der Haushaltsentwurf muss noch vom Parlament verabschiedet werden. Rajoy kann sich in beiden Häusern auf eine absolute Mehrheit stützen.