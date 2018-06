Das Bundesverfassungsgericht hat den neuen Eilantrag des CSU-Bundestagsabgeordneten Peter Gauweiler gegen das EZB-Anleihen-Kaufprogramm abgelehnt. Damit wird das Gericht nach eigenen Angaben wie geplant am Mittwoch sein Urteil zu den Eilanträgen gegen den Euro-Rettungsschirm ESM verkünden.

Gauweiler hatte den neuen Antrag eingereicht, weil er sich mit der Entscheidung der Europäischen Zentralbank, massiv Staatsanleihen aus Krisenstaaten aufzukaufen, eine völlig neue Lage ergebe. "Das Bundesverfassungsgericht ist, wie der Bundestag, von dem Beschluss der EZB völlig überrascht, wenn nicht überfallen worden", sagte Gauweiler vor dem Urteil.

Diese neue Situation sollte jetzt im Verfassungsbeschwerdeverfahren gegen den Euro-Rettungsschirm ESM berücksichtigt werden. Sein Eilantrag habe bezweckt, dass der Rettungsschirm ESM nicht in Kraft treten könne, bevor "diese undemokratische Selbstermächtigung der EZB" wieder zurückgenommen werde.

"In der Sache nichts geändert"

Gauweiler, der auch zu den Klägern gegen den permanenten Euro-Rettungsschirm ESM gehört, warnte, dass der geplante Rettungsschirm ESM unkalkulierbare Risiken für den deutschen Staatshaushalt mit sich bringe. "Wenn einzelne Staaten im Euro-Raum als Zahler für die Haftung ausfallen würden, könnte Deutschland stärker in Anspruch genommen werden, ohne dass der Bundestag damit die letzte Entscheidung hätte", sagte der CSU-Abgeordnete. Ein solcher Vertrag höhle also auch das deutsche Wahlrecht aus. Die Wähler dürften zwar wählen, doch die Gewählten hätten nichts zu sagen, beklagte der Jurist.

Deutschland hat als einziges Euro-Land den ESM noch nicht umgesetzt. Er sollte ursprünglich bereits im Juli starten. Der dauerhafte Rettungsschirm kann erst nach Zustimmung der Verfassungsrichter in Kraft treten.

Die Bundesregierung hofft auf Zustimmung für den ESM und ist weiter von der Verfassungsmäßigkeit des Rettungsschirms überzeugt, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert. "In der Sache hat sich nichts geändert", erklärte er.

Das Bundesverfassungsgericht nannte keinerlei Gründe dafür, weshalb es an dem Termin für die ESM-Entscheidung am Mittwoch festhält. Eine Gerichtssprecherin wollte auch nicht sagen, wann es einen endgültigen Beschluss zu Gauweilers Antrag gegen die EZB-Ankäufe fällen wird. Der Euro-Kurs stieg nach der Mitteilung des Karlsruher Gerichts zeitweise spürbar auf über 1,28 Dollar an.